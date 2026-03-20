В Премьер-лиге Азербайджана будут использоваться мячи ЧМ-2026

20 Марта 2026 16:40
Мячи для использования в лигах под эгидой Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2026/27 официально представлены.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ПФЛ, в предстоящем сезоне команды Мисли Премьер-лиги и Лиги дублеров будут играть мячами "Трионда" производства компании Adidas.

"Трионда" - современный футбольный мяч, разработанный специально для чемпионата мира 2026 года. Эти мячи имеют специальную текстурированную поверхность, которая улучшает стабильность полета, вращение и сцепление во влажных условиях. Согласно контракту между Профессиональной футбольной лигой и Adidas, высококачественные мячи "Трионда" будут приобретены на льготных условиях.

В матчах Первой лиги, как и в сезоне-2025/26, будут использоваться мячи Fussballiebe. Команды Второй лиги традиционно будут играть мячами Adidas Tiro Pro.

Обновление мячей в Премьер-лиге до уровня чемпионата мира повысит качество игры и обеспечит азербайджанским футболистам условия, максимально приближенные к международным стандартам.

