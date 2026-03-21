"Туран Товуз" - "Габала": матч с разными задачами

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Туран Товуз" сыграет с "Габалой".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет 21 марта и начнется в 16:00. Главным арбитром назначен Камал Умудлу.
"Туран Товуз" с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана и продолжает борьбу за еврокубковые позиции. "Габала", набравшая 16 очков, располагается на 11-й строчке и борется за сохранение в лиге..
Судьи: Камал Умудлу, Вюсал Мамедов, Акиф Амирели, Эльчин Масиев.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Ниджат Исмайыллы.
Инспектор судей: Джейхун Гашимов.
Представитель AFFA: Эльчин Мамедов.
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде