Джой-Лэнс Микелс: "В каждом матче играем только на победу"

Футболист "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс заявил, что команда нацелена на победу в каждом матче и борьбу за титулы в обоих турнирах.

"Мы готовы. У нас сильный и конкурентоспособный состав. Тренеры хорошо готовят нас к каждому матчу. Играть на два фронта сложно, но это дает дополнительную мотивацию. Мы стараемся показать максимум и в чемпионате, и в Кубке. Очень важна сплоченность. Все работают друг для друга и на тренировках, и в матчах. Мы сильны тактически и психологически, не теряем концентрацию в сложные моменты и верим в свою игру. В каждом матче выходим только за победой", - отметил Микелс в комментариях sport1.az.

Говоря о личной статистике, Микелс отметил, что командный результат для него важнее.

"Возможно, это прозвучит шаблонно, но для меня главное - успех команды и чемпионство. Конечно, я думаю и о бомбардирской гонке. Если получится - буду рад", - заявил он.