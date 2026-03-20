Джой-Лэнс Микелс: "В каждом матче играем только на победу"

20 Марта 2026 22:49
Футболист "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс заявил, что команда нацелена на победу в каждом матче и борьбу за титулы в обоих турнирах.

"Мы готовы. У нас сильный и конкурентоспособный состав. Тренеры хорошо готовят нас к каждому матчу. Играть на два фронта сложно, но это дает дополнительную мотивацию. Мы стараемся показать максимум и в чемпионате, и в Кубке. Очень важна сплоченность. Все работают друг для друга и на тренировках, и в матчах. Мы сильны тактически и психологически, не теряем концентрацию в сложные моменты и верим в свою игру. В каждом матче выходим только за победой", - отметил Микелс в комментариях sport1.az.

Говоря о личной статистике, Микелс отметил, что командный результат для него важнее.

"Возможно, это прозвучит шаблонно, но для меня главное - успех команды и чемпионство. Конечно, я думаю и о бомбардирской гонке. Если получится - буду рад", - заявил он.

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

В Премьер-лиге Азербайджана будут использоваться мячи ЧМ-2026
16:40
Чемпионат Азербайджана

В Премьер-лиге Азербайджана будут использоваться мячи ЧМ-2026

"Трионда" от Adidas заменит предыдущие модели в элитном дивизионе

Саша Илич: "Сабах" сильнее нас"
01:35
Чемпионат Азербайджана

Саша Илич: "Сабах" сильнее нас"

Главный тренер "Сумгайыта" прокомментировал поражение своей команды
25-й тур Премьер-лиги: "Сабах" уверенно обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

25-й тур Премьер-лиги: "Сабах" уверенно обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе Bank Respublika Arena
Рашад Садыхов: "Сложно победить, когда ты не используешь столько голевых моментов"
19 Марта 20:44
Чемпионат Азербайджана

Рашад Садыхов: "Сложно победить, когда ты не используешь столько голевых моментов"

По его словам, встреча получилась непростой, несмотря на итоговый результат
В "Челси" сообщили, что нашли "крота", сливавшего информацию о команде перед матчами с "ПСЖ" в ЛЧ
19 Марта 19:58
Чемпионат Азербайджана

В "Челси" сообщили, что нашли "крота", сливавшего информацию о команде перед матчами с "ПСЖ" в ЛЧ

"Челси" потерпел два разгромных поражения от парижан со счетом 2:5 и 0:3

Самое читаемое

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
19 Марта 03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
UFC Baku 2026: первые бои уже известны
19 Марта 13:56
ММА

UFC Baku 2026: первые бои уже известны - ОБНОВЛЕНО

На турнир 27 июня в Баку уже появились два подтвержденный поединка