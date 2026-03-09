Вадим Абдуллаев: "Заслуженно победили бы, если бы реализовали свои моменты"

Футболист "Карван-Евлаха" Вадим Абдуллаев прокомментировал ничью с "Сумгайытом" в матче 23-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана (1:1).

"Мы очень хотели победить. Думаю, если учитывать моменты в игре, именно мы заслуживали победу. Но мы все равно набрали одно очко, и за это благодарны богу", - сказал Абдуллаев в комментариях sport24.az.

По словам полузащитника, команда продолжает бороться за сохранение места в Премьер-лиге.

"В последнее время много обсуждается, останемся ли мы в Премьер-лиге. Это понятно, потому что ситуация действительно тяжелая. Но у нас нет проблем с составом, у нас хороший коллектив. Мы стараемся становиться лучше и надеемся, что наш труд даст результат. Нужно бороться до конца", - отметил он.

Абдуллаев добавил: "Мы очень стараемся и много работаем. Верю, что ситуация изменится. В футболе можно набрать очки против любого соперника. Для нас каждый матч тяжелый, но сдаваться нельзя".