9 Марта 2026
Гурбан Гурбанов опоздал на пресс-конференцию из-за учительницы, которую не видел 30 лет

Чемпионат Азербайджана
Новости
9 Марта 2026 01:20
10
Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал разгромную победу над "Араз-Нахчываном" (6:0) в матче 23-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу, отметив результативную игру команды и поздравив женщин с праздником, передает İdman.Biz.

"Игра получилась хорошей. Матч вышел результативным, и атаки у нас получались. То, что мы задумывали и отрабатывали на тренировках, я увидел на поле. Это очень важно. Меня это воодушевило — футболисты постепенно начинают обретать себя. Из-за усталости и напряжения иногда не получается, но сегодня я увидел немало хорошего", — заявил Гурбанов.

При этом специалист отметил, что не всем в игре остался доволен.

"Тем не менее были эпизоды, которыми я остался недоволен. После игры я высказал футболистам ряд замечаний — это нужно улучшать. Верю, что через несколько матчей все встанет на свои места. Желаю "Араз-Нахчывану" удачи. Даже когда на табло горел счет 0:3, соперник не отказывался от своей игры. Возможно, наши футболисты использовали моменты за счет своих индивидуальных качеств. Поздравляю своих подопечных", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, связано ли большое количество голов в последних матчах против "Араз-Нахчывана" с открытым стилем игры соперника, Гурбанов отметил, что команда была полностью сосредоточена на этой встрече.

"Мы были полностью настроены именно на эту игру. "Араз-Нахчыван" всегда — и сейчас, и прежде — играл в привлекательный футбол. Так было и во времена Эльмара Бахшиева. Возможно, матчи с ними приходятся на период, когда мы в хорошей форме. "Араз-Нахчыван" никогда не был для нас легким соперником. Сегодня, может, со стороны мы выглядели уверенно, но футболисты очень много работали и были активны. О предыдущих матчах я не думал", — подчеркнул тренер.

В начале пресс-конференции Гурбанов также объяснил небольшое опоздание и рассказал о встрече со своей бывшей учительницей.

"Извините, что немного опоздал. В районе у меня была учительница математики по имени Гюльназ. Я, наверное, не видел ее лет тридцать. Оказывается, она каждый раз приходила на наши игры и следила за ними. После матча я с ней встретился. На стадионе сегодня было немало болельщиц-женщин. Благодарю их. 8 марта - женский праздник, желаю им счастья и здоровья", — добавил он.

İdman.Biz
