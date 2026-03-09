9 Марта 2026
Главный тренер "Араз-Нахчывана: "После такого поражения футболисты будут оштрафованы"

Чемпионат Азербайджана
9 Марта 2026 01:00
Главный тренер "Араз-Нахчывана: "После такого поражения футболисты будут оштрафованы"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Андрей Демченко прокомментировал разгромное поражение от "Карабаха" (0:6) в матче 23-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу, извинившись перед болельщиками и заявив, что команда будет оштрафована.

Как передает İdman.Biz, специалист отметил, что игроки позволили сопернику полностью контролировать игру.

"Поздравляю "Карабах" с победой. Они сыграли очень хорошо и добыли заслуженную победу. Каждая команда играет так, насколько позволяет соперник, а мои футболисты позволили "Карабаху" сделать на поле все. В этом матче наши мысли были в другом месте. Соперник больше прессинговал, хотя мы хотели оставить его без мяча. Когда какой-то игрок не прессингует, это сказывается на всей команде", — заявил Демченко.

По его словам, первые два пропущенных мяча серьезно повлияли на игру команды.

"Наш вратарь допустил ошибку — до пенальти он должен был выйти вперед и забрать мяч. Когда такое происходит, соперник получает еще больше уверенности. Извиняюсь перед болельщиками за такую игру, они не заслуживали такого разочарования. В футбол играют не 11 человек, а вся команда. Сегодня у нас на поле было две группы: одна хотела играть, другая — нет. Но причиной поражения являются не только игроки, есть ошибка и тренерского состава", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях к футболистам, которые, по его словам, не проявили должной самоотдачи, тренер сообщил, что команда будет наказана.

"Мы соберем команду и будем искать ошибки. После такого поражения футболисты будут оштрафованы. Это прямое указание президента клуба", — добавил Демченко.

