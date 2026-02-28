Рамин Гулиев: "Если "Сабах" одержит победу, то выполнит 50% своей задачи"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Сабах" Рамин Гулиев поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура Мисли Премьер-лиги, где "совы" сразятся с агдамским "Карабахом" на выезде. Специалист подчеркнул важность предстоящей встречи для обеих команд в борьбе за золотые медали.

Гулиев отметил сложное расписание лидеров турнира и высокую мотивацию соперников:

"Обеим командам три очка крайне необходимы. "Карабах" выйдет на матч чемпионата после серии тяжелых игр. "Сабах" же в последних двух встречах также не добивался легких побед. Всем интересно увидеть, в какой форме сейчас находится команда. Борьба будет идти за каждый сантиметр поля. Если "Сабах" одержит победу, то выполнит 50% своей задачи. Если же матч завершится вничью, шансы на чемпионство останутся равными, так как разница в очках сохранится прежней. Нас ждет очень напряженное и интересное противостояние",- приводит слова эксперта sport24.az.

Напомним, что встреча между "Карабахом" и "Сабахом" состоится 1 марта в 19:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.