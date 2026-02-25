Защитник "Карван-Евлаха": "На месте болельщиков я бы тоже критиковал команду"

Защитник футбольного клуба "Карван-Евлах" Эмин Рустамов признал обоснованность претензий фанатов на фоне затяжного кризиса в чемпионате. Капитан молодежной сборной Азербайджана (U21) заявил, что понимает недовольство трибун и верит в сохранение места в Мисли Премьер-лиге, несмотря на серию поражений.

"Наши болельщики правы. К сожалению, мы не можем победить. Но очень хорошо готовимся, хотим выиграть. На месте болельщиков я бы тоже так критиковал команду. Я их хорошо понимаю. Мы уже долгое время не можем победить. Клянусь, мы очень стараемся выиграть, боремся до конца, но, к сожалению, не получается", - отметил Рустамов в беседе со sportal.az.

Футболист также оценил шансы коллектива на выход из подвальной части турнирной таблицы. Он добавил: "Я верю в то, что мы останемся в Премьер-лиге. Мы много работаем ради этого. У нас осталось шесть домашних матчей. Постараемся выложиться в них по максимуму и добиться результата. Очень хотим этого, но не можем забить. Хотя голевые эпизоды создаем, просто не получается их реализовать. В любом случае, будем бороться до конца, а время покажет".

Отметим, что после 21-го тура "Карван-Евлах" замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь 10 очков. Отрыв от спасительного девятого места, которое занимает "Кяпаз", составляет семь очков. Серия команды без побед в чемпионате длится уже 12 матчей.