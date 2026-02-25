Автогол Кейты стал юбилейным в Премьер-лиге Азрбайджана

Автогол футболиста "Габала" Сейдины Кейты в матче Мисли Премьер-лиги против "Туран Товуза" (0:3) стал 250-м автоголом в истории высшего дивизиона чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, Кейта установил юбилейную отметку турнира, который проводится с 1992 года.

Отметим, что первый подобный эпизод произошел в первом же сезоне 16 мая, когда футболист "Ширван" Вахид Магомедов поразил свои ворота в выездном матче против "Кюрмюк" (0:6).

Кейта стал 207-м игроком, отметившимся автоголом в истории турнира. Всего подобные эпизоды фиксировали у футболистов 44 клубов, тогда как 40 команд становились их бенефициарами.

Отметим, что рекорд по количеству автоголов за сезон принадлежит чемпионату-2022/2023 — тогда зафиксировали 18 таких мячей. Сезоне-1993/1994 запомнился тем, что до сих пор является единственным розыгрышем чемпионата Азербайджана без автоголов.