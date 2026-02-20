21 Февраля 2026
RU

Азербайджанская Премьер-лига: четыре футболиста пропустят 21-й тур

Чемпионат Азербайджана
Новости
20 Февраля 2026 10:29
45
Азербайджанская Премьер-лига: четыре футболиста пропустят 21-й тур

Сегодня стартует 21-й тур Мисли Премьер-лиги, перед которым определился список дисквалифицированных игроков.

Как сообщает İdman.Biz, в матчах тура команды не смогут рассчитывать на четырех футболистов.

Двое из них представляют дебютанта лиги "Имишли". Диогу Алмейда пропустит игру из-за удаления в прошлом туре, Хазрат Исаев дисквалифицирован после четвертой желтой карточки в сезоне.

Также не сыграют форвард "Сумгайыта" Александер Рамалингом и защитник "Кяпаза" Магсад Исаев — оба получили красные карточки в предыдущих матчах.

Напомним, вингер "Карабаха" Кади Борхес также дисквалифицирован, однако матч агдамского клуба против "Нефтчи" перенесен, поэтому бразилец отбудет наказание в игре 22-го тура против "Сабаха".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" и "Габала" не выявили победителя
20 Февраля 21:26
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" и "Габала" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч прошел на стадионе имени Мехди Гусейнзаде

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Премьер-лига Азербайджана будет транслироваться на двух телеканалах
20 Февраля 16:10
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана будет транслироваться на двух телеканалах

Один матч каждого тура начнут показывать параллельно
Вели Гасымов: "Матч с "Ньюкаслом" стал худшей игрой "Карабаха" в сезоне" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
20 Февраля 13:07
Чемпионат Азербайджана

Вели Гасымов: "Матч с "Ньюкаслом" стал худшей игрой "Карабаха" в сезоне" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Знаменитый отечественный форвард о фиаско в Лиге чемпионов и шансах агдамцев в погоне за "Сабахом"

Азербайджан опустился в рейтинге УЕФА после поражения "Карабаха" от "Ньюкасла"
20 Февраля 12:40
Азербайджанский футбол

Азербайджан опустился в рейтинге УЕФА после поражения "Карабаха" от "Ньюкасла"

Обновлена таблица коэффициентов после матчей плей-офф еврокубков
"Имишли" усилил состав местным полузащитником
20 Февраля 12:28
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" усилил состав местным полузащитником

Контракт заключен с Орханом Фараджовым

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля