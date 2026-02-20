Азербайджанская Премьер-лига: четыре футболиста пропустят 21-й тур

Сегодня стартует 21-й тур Мисли Премьер-лиги, перед которым определился список дисквалифицированных игроков.

Как сообщает İdman.Biz, в матчах тура команды не смогут рассчитывать на четырех футболистов.

Двое из них представляют дебютанта лиги "Имишли". Диогу Алмейда пропустит игру из-за удаления в прошлом туре, Хазрат Исаев дисквалифицирован после четвертой желтой карточки в сезоне.

Также не сыграют форвард "Сумгайыта" Александер Рамалингом и защитник "Кяпаза" Магсад Исаев — оба получили красные карточки в предыдущих матчах.

Напомним, вингер "Карабаха" Кади Борхес также дисквалифицирован, однако матч агдамского клуба против "Нефтчи" перенесен, поэтому бразилец отбудет наказание в игре 22-го тура против "Сабаха".