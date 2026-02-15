"Я всегда позитивен, но если команда проигрывает, сложно сохранять позитив" - Саша Илич

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение от "Араз-Нахчывана" (0:1) в 20-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.Biz.

Специалист заявил, что его команда не заслуживала поражения: "Сегодня мы не должны были проигрывать. Пропустили с пенальти. Это была преимущественно равная игра".

Отвечая на вопрос о том, был ли "Сумгайыт" не похож на себя и могли ли повлиять предыдущие матчи с "Зиря", Илич не согласился с этим мнением: "Нет. Не согласен. Во всех трех матчах мы показали равную игру. Но порой побеждаешь, а порой - проигрываешь. Это футбол".

Комментируя подписание новичка Седрика Бадоло и готовность состава, тренер отметил, что футболист только начал адаптацию, а работа по усилению ограничена закрытием трансферного окна: "Бадоло - новый футболист. Пока он провел одну тренировку. Есть необходимость в усилении, но пока продолжаем этим составом. Да и трансферное окно закрылось".

Также Илич ответил на вопрос о своем эмоциональном состоянии и результатах команды, подчеркнув, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на неудачи: "Нет. Я всегда позитивен. Но если команда проигрывает, сложно сохранять позитив. Главное, чтобы футболисты показывали качественную игру. Не считаю правильным радоваться главному тренеру команды, которая проиграла".