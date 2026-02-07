8 Февраля 2026
RU

Футболист "Габалы": "Новые трансферы добавили нам уверенности"

Чемпионат Азербайджана
Новости
7 Февраля 2026 18:01
32
Футболист "Габалы": "Новые трансферы добавили нам уверенности"

Футболист "Габалы" Эшгин Ахмедов подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка Азербайджана против "Сабаха"(0:0) и рассказал о текущем состоянии команды.

Ахмедов отметил, что команда ожидала сложной игры, учитывая статус соперника и выездной характер встречи. "мы играли против команды, идущей на первом месте в лиге, понимали, что матч будет тяжелым, тем более на выезде. Думаю, в обороне мы действовали правильно. Если бы реализовали свои моменты, могли бы добиться и победы", - сказал игрок в комментарии futbolinfo.az.

Говоря о реакции главного тренера Кахабера Цхададзе после финального свистка, полузащитник подчеркнул, что команда сразу переключилась на будущее. "После матча главный тренер сказал забыть эту игру и сосредоточиться на следующей встрече", - отметил Ахмедов.

Футболист считает, что шансы на выход в полуфинал после первого матча остаются равными. По его мнению, "вероятность пройти дальше сейчас одинаковая у обеих команд. Если в ответной игре будем действовать внимательнее и реализуем свои моменты, именно мы сможем завоевать путевку в следующий раунд".

О хорошем старте "Габалы" во второй половине сезона Ахмедов сказал, что команда и раньше показывала качественный футбол, но мешали отдельные ошибки. "Почти против всех соперников мы играли неплохо, но из-за индивидуальных ошибок и проблем в завершении не добивались нужного результата. После зимней паузы стали надежнее играть в обороне и лучше использовать голевые эпизоды. К тому же новые трансферы добавили нам силы", - заявил он.

В завершение игрок высказался о предстоящем матче чемпионата против "Нефтчи" и турнирных перспективах клуба. "Мы знаем, что "Нефтчи" тоже хорошо начал вторую часть сезона, но на каждый матч выходим с максимальной целью. До конца чемпионата еще много времени, сейчас рано делать прогнозы, но потенциал команды позволяет бороться не только за сохранение места в лиге, но и за более высокие позиции", - сказал Ахмедов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стало известно, с какими потерями "Араз-Нахчыван" сыграет против "Сабаха"
7 Февраля 17:00
Чемпионат Азербайджана

Стало известно, с какими потерями "Араз-Нахчыван" сыграет против "Сабаха"

Следующие игроки не смогут принять участие в матче 19-го тура

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба
6 Февраля 16:23
Чемпионат Азербайджана

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба

Санкции применены по итогам матчей 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"
6 Февраля 14:36
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"

Альфонс Мсанга оценил победу над агдамским клубом и поделился ожиданиями от ответных матчей
Президент "Карабаха" обратился с просьбой к "Нефтчи" — ВИДЕО
6 Февраля 13:36
Чемпионат Азербайджана

Президент "Карабаха" обратился с просьбой к "Нефтчи" — ВИДЕО

Тахир Гезель прокомментировал плотный календарь команды

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Февраля 20:58
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершилась программа первых матчей 1/4 финала
Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО
5 Февраля 16:46
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский клуб уступил в первом матче четвертьфинала

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026