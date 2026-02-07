Футболист "Габалы": "Новые трансферы добавили нам уверенности"

Футболист "Габалы" Эшгин Ахмедов подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка Азербайджана против "Сабаха"(0:0) и рассказал о текущем состоянии команды.

Ахмедов отметил, что команда ожидала сложной игры, учитывая статус соперника и выездной характер встречи. "мы играли против команды, идущей на первом месте в лиге, понимали, что матч будет тяжелым, тем более на выезде. Думаю, в обороне мы действовали правильно. Если бы реализовали свои моменты, могли бы добиться и победы", - сказал игрок в комментарии futbolinfo.az.

Говоря о реакции главного тренера Кахабера Цхададзе после финального свистка, полузащитник подчеркнул, что команда сразу переключилась на будущее. "После матча главный тренер сказал забыть эту игру и сосредоточиться на следующей встрече", - отметил Ахмедов.

Футболист считает, что шансы на выход в полуфинал после первого матча остаются равными. По его мнению, "вероятность пройти дальше сейчас одинаковая у обеих команд. Если в ответной игре будем действовать внимательнее и реализуем свои моменты, именно мы сможем завоевать путевку в следующий раунд".

О хорошем старте "Габалы" во второй половине сезона Ахмедов сказал, что команда и раньше показывала качественный футбол, но мешали отдельные ошибки. "Почти против всех соперников мы играли неплохо, но из-за индивидуальных ошибок и проблем в завершении не добивались нужного результата. После зимней паузы стали надежнее играть в обороне и лучше использовать голевые эпизоды. К тому же новые трансферы добавили нам силы", - заявил он.

В завершение игрок высказался о предстоящем матче чемпионата против "Нефтчи" и турнирных перспективах клуба. "Мы знаем, что "Нефтчи" тоже хорошо начал вторую часть сезона, но на каждый матч выходим с максимальной целью. До конца чемпионата еще много времени, сейчас рано делать прогнозы, но потенциал команды позволяет бороться не только за сохранение места в лиге, но и за более высокие позиции", - сказал Ахмедов.