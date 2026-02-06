Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) принял решения о штрафах в отношении трех клубов.

Как сообщает İdman.Biz, в матчах 18-го тура Мисли Премьер-лиги "Карван-Евлах" в игре с "Сумгайытом" (0:2), а также "Кяпаз" во встрече с "Шамахы" (0:2) нарушили требования статьи 9.4 Регламента. Каждый из клубов оштрафован на 1000 манатов.

Кроме того, после завершения матча "Кяпаз" - "Шамахы" на поле выбежал посторонний человек. Поскольку подобный инцидент произошел с представителем Гянджи во второй раз в текущем сезоне, "Кяпаз" дополнительно оштрафован на 5000 манатов.

Также штрафные санкции применены к "Туран Товузу". В матче с "Карабахом" команда получила шесть желтых карточек, за что обязана выплатить 700 манатов.