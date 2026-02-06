7 Февраля 2026
RU

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба

Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Февраля 2026 16:23
42
Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) принял решения о штрафах в отношении трех клубов.

Как сообщает İdman.Biz, в матчах 18-го тура Мисли Премьер-лиги "Карван-Евлах" в игре с "Сумгайытом" (0:2), а также "Кяпаз" во встрече с "Шамахы" (0:2) нарушили требования статьи 9.4 Регламента. Каждый из клубов оштрафован на 1000 манатов.

Кроме того, после завершения матча "Кяпаз" - "Шамахы" на поле выбежал посторонний человек. Поскольку подобный инцидент произошел с представителем Гянджи во второй раз в текущем сезоне, "Кяпаз" дополнительно оштрафован на 5000 манатов.

Также штрафные санкции применены к "Туран Товузу". В матче с "Карабахом" команда получила шесть желтых карточек, за что обязана выплатить 700 манатов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"
6 Февраля 14:36
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"

Альфонс Мсанга оценил победу над агдамским клубом и поделился ожиданиями от ответных матчей
Президент "Карабаха" обратился с просьбой к "Нефтчи" — ВИДЕО
6 Февраля 13:36
Чемпионат Азербайджана

Президент "Карабаха" обратился с просьбой к "Нефтчи" — ВИДЕО

Тахир Гезель прокомментировал плотный календарь команды

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Февраля 20:58
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершилась программа первых матчей 1/4 финала
Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО
5 Февраля 16:46
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский клуб уступил в первом матче четвертьфинала
Руслан Амирджанов: "Нельзя заставлять "Нефтчи" переносить матч"
5 Февраля 13:09
Чемпионат Азербайджана

Руслан Амирджанов: "Нельзя заставлять "Нефтчи" переносить матч"

Ветеран азербайджанского футбола высказался о ситуации вокруг переноса матча с "Карабахом"
Кубок Азербайджана: "Сабах" и "Габала" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО
4 Февраля 21:36
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Сабах" и "Габала" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО

Сегодня состоялся второй матч 1/4 финала турнира

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили