Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"

Полузащитник "Шамахы" Альфонс Мсанга прокомментировал победу над "Карабахом" в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана и высказался об ответной игре.

"Мы благодарим Бога за эту победу. Игра была сложной. Вы знаете, что "Карабах" - большая команда, и мы относимся к ним с уважением. Думаю, мы правильно подошли к матчу, поэтому смогли выиграть. Конечно, мы потратили много сил", - сказал Мсанга в комментариях sportal.az.

Танзанийский полузащитник отметил, что победа над командой, выступающей в плей-офф Лиги чемпионов, добавляет уверенности, но не дает повода для самоуспокоения. Он также выделил сильные стороны агдамского клуба. "У "Карабаха" сильные футболисты, хороший бюджет, все находится на высоком уровне - это большая команда. Кроме того, они играют в Лиге чемпионов и находятся в стадии плей-офф. У них большой опыт, поэтому против них всегда сложно играть", - подчеркнул полузащитник.

Оценивая значение счета 2:1 перед ответной встречей, полузащитник отказался считать свою команду фаворитом пары. "Впереди еще ответный матч, и по одной игре в Кубке нельзя делать выводы. Шансы остаются у обеих команд - и у нас, и у них. Поэтому сейчас правильнее дождаться второй встречи. К ней мы тоже будем хорошо готовиться и бороться до конца", - заявил он.

В завершение Мсанга высказался о целях команды в сезоне. "Мы просто делаем свою работу, выходим на поле и боремся до конца в каждом матче. Сейчас мы сосредоточены на следующей игре против "Карабаха", а как все сложится дальше, покажет время"