Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился первый матч 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана "Туран Товуз" - "Кяпаз".
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходила на "Азерсун Арене". Минимальную победу одержал "Туран Товуз" - 1:0.
Единственный гол в матче на 57-й минуте забил игрок хозяев Хайдерсон Уртадо.
Ответные матчи 1/4 финала состоятся в начале марта.
20:18
20:04
Стартовал второй тайм матча "Туран Товуз" - "Кяпаз".
Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут счет не открыт - 0:0.
19:48
19:40
Гол "Туран Товуза" в ворота "Кяпаза" был отменен после просмотра VAR.
Как сообщает İdman.Biz, на табло вернулся ничейный счет - 0:0.
19:35
19:00
Стартовал первый матч 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана "Туран Товуз" - "Кяпаз".
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на "Азерсун Арене".
"Туран Товуз": Сергей Самок, Рагим Садыхов, Фаик Гаджиев (к), Айхан Гусейнов, Родерик Миллер, Алехандро Серрано, Ибрахима Ваджи, Эммануэль Хакман, Хайдерсон Уртадо, Роберто Олабе, Жорже Силва.
"Кяпаз": Юсиф Иманов, Магсад Исаев, Эхтирам Шахвердиев, Али Самедов, Фарид Набиев, Шакир Сеидов, Умид Самедов, Садиг Шафиев, Рахман Гаджиев, Диого Вердашка (к), Мате Абуладзе.
09:59
Сегодня завершается программа первых матчей 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, в следующем матче дня "Туран Товуз" встретится с "Кяпазом".
Встреча пройдет на "Азерсун Арене" и начнется в 19:00. Главным арбитром матча назначен Али Алиев.
Bizon Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые матчи
5 февраля
19:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"
Судьи: Али Алиев, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акперзаде, Эльвин Байрамов.
VAVAR: Теймур Теймуров.
Судья-инспектор: Рагим Гасанов.
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов.
"Азерсун Арена"AR: Раван Гамзазаде.
Отметим, что ответные матчи 1/4 финала состоятся в начале марта.