7 Февраля 2026
RU

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
5 Февраля 2026 20:58
94
Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился первый матч 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана "Туран Товуз" - "Кяпаз".

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходила на "Азерсун Арене". Минимальную победу одержал "Туран Товуз" - 1:0.

Единственный гол в матче на 57-й минуте забил игрок хозяев Хайдерсон Уртадо.

Ответные матчи 1/4 финала состоятся в начале марта.

20:18

"Туран Товуз" открывает счет в матче с "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, на 57-й минуте хозяев вывел вперед Хайдерсон Уртадо.

20:04

Стартовал второй тайм матча "Туран Товуз" - "Кяпаз".

Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут счет не открыт - 0:0.

19:48

Завершился первый тайм матча "Туран Товуз" - "Кяпаз".

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

19:40

Гол "Туран Товуза" в ворота "Кяпаза" был отменен после просмотра VAR.

Как сообщает İdman.Biz, на табло вернулся ничейный счет - 0:0.

19:35

"Туран Товуз" открывает счет в матче с "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, на 36-й минуте хозяев вывел вперед Жорже Силва.

19:00

Стартовал первый матч 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана "Туран Товуз" - "Кяпаз".

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на "Азерсун Арене".

"Туран Товуз": Сергей Самок, Рагим Садыхов, Фаик Гаджиев (к), Айхан Гусейнов, Родерик Миллер, Алехандро Серрано, Ибрахима Ваджи, Эммануэль Хакман, Хайдерсон Уртадо, Роберто Олабе, Жорже Силва.

"Кяпаз": Юсиф Иманов, Магсад Исаев, Эхтирам Шахвердиев, Али Самедов, Фарид Набиев, Шакир Сеидов, Умид Самедов, Садиг Шафиев, Рахман Гаджиев, Диого Вердашка (к), Мате Абуладзе.

09:59

Сегодня завершается программа первых матчей 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в следующем матче дня "Туран Товуз" встретится с "Кяпазом".

Встреча пройдет на "Азерсун Арене" и начнется в 19:00. Главным арбитром матча назначен Али Алиев.

Bizon Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые матчи
5 февраля
19:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"
Судьи: Али Алиев, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акперзаде, Эльвин Байрамов.
VAVAR: Теймур Теймуров.
Судья-инспектор: Рагим Гасанов.
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов.
"Азерсун Арена"AR: Раван Гамзазаде.

Отметим, что ответные матчи 1/4 финала состоятся в начале марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба
6 Февраля 16:23
Чемпионат Азербайджана

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба

Санкции применены по итогам матчей 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"
6 Февраля 14:36
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"

Альфонс Мсанга оценил победу над агдамским клубом и поделился ожиданиями от ответных матчей
Президент "Карабаха" обратился с просьбой к "Нефтчи" — ВИДЕО
6 Февраля 13:36
Чемпионат Азербайджана

Президент "Карабаха" обратился с просьбой к "Нефтчи" — ВИДЕО

Тахир Гезель прокомментировал плотный календарь команды

Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО
5 Февраля 16:46
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский клуб уступил в первом матче четвертьфинала
Руслан Амирджанов: "Нельзя заставлять "Нефтчи" переносить матч"
5 Февраля 13:09
Чемпионат Азербайджана

Руслан Амирджанов: "Нельзя заставлять "Нефтчи" переносить матч"

Ветеран азербайджанского футбола высказался о ситуации вокруг переноса матча с "Карабахом"
Кубок Азербайджана: "Сабах" и "Габала" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО
4 Февраля 21:36
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Сабах" и "Габала" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО

Сегодня состоялся второй матч 1/4 финала турнира

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили