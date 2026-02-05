7 Февраля 2026
Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Азербайджана
Новости
5 Февраля 2026 16:46
Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО

"Агдамский" "Карабах" проиграл "Шамахы" в первом матче 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на городском стадионе Шамахы завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Шамахы" Карим Росси отличился на 27-й и 42-й минутах. У гостей единственный гол на 79-й минуте забил Муса Гурбанлы.

Ответный матч между командами пройдет 3 марта.

Отметим, что в следующей игре дня встретятся "Туран Товуз" и "Кяпаз". Матч на "Азерсун Арене" стартует в 19:00.

09:45

Сегодня завершится программа первых матчей 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче дня "Шамахы" на своем поле встретится с "Карабахом".

Встреча, которую обслужит бригада арбитров во главе с Камранбеем Рагимовым, начнется в 14:30.

Bizon Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые матчи
5 февраля
14:30. "Шамахы" - "Карабах"
Судьи: Камранбей Рагимов, Рахиль Рамазанов, Тарлан Талибзаде, Мурад Селимов.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Эмин Алиев.
Судья-инспектор: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов.
Городской стадион Шамахы

Отметим, что ответные матчи 1/4 финала состоятся в начале марта.

İdman.Biz
