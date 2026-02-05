Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

"Агдамский" "Карабах" проиграл "Шамахы" в первом матче 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на городском стадионе Шамахы завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Шамахы" Карим Росси отличился на 27-й и 42-й минутах. У гостей единственный гол на 79-й минуте забил Муса Гурбанлы.

Ответный матч между командами пройдет 3 марта.

Отметим, что в следующей игре дня встретятся "Туран Товуз" и "Кяпаз". Матч на "Азерсун Арене" стартует в 19:00.

09:45

Сегодня завершится программа первых матчей 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче дня "Шамахы" на своем поле встретится с "Карабахом".

Встреча, которую обслужит бригада арбитров во главе с Камранбеем Рагимовым, начнется в 14:30.

Bizon Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые матчи

5 февраля

14:30. "Шамахы" - "Карабах"

Судьи: Камранбей Рагимов, Рахиль Рамазанов, Тарлан Талибзаде, Мурад Селимов.

VAR: Рауф Джабаров.

AVAR: Эмин Алиев.

Судья-инспектор: Анар Салманов.

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов.

Городской стадион Шамахы

Отметим, что ответные матчи 1/4 финала состоятся в начале марта.