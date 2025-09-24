Защитник "Ханкенди": "Газон в Агстафе непригоден для игры в футбол"

Дебютант Второй лиги "Ханкенди" продолжает уверенно выступать в чемпионате Азербайджана. В третьем туре команда под руководством турецкого специалиста Ибрагима Узунджи одержала победу над "Агстафа Гянджляри" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.biz, после матча опытный защитник клуба Нодар Мамедов заявил, что качество газона серьезно осложнило игру. "Матч получился трудным. Поле сыграло свою роль. Наша команда любит контролировать мяч, поэтому было сложно. Газон в Агстафе не соответствует уровню для игры в футбол", - цитирует слова Мамедова fanat.az.

Футболист подчеркнул, что несмотря на трудности, команда довольна результатом: "Три игры, три победы, девять забитых мячей и ни одного пропущенного. Мы ожидаемо хорошо начали сезон. Конечно, чемпионская гонка будет тяжелой, соперников немало, но я верю, что в итоге победит семья 'Ханкенди'".

Напомним, после трех туров "Ханкенди" возглавляет турнирную таблицу. Следующий матч команда проведет против "Шеки Сити" 30 сентября в 14:00 на четвертом поле Футбольного центра "Нефтчи".

İdman.biz