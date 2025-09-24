Прошел семинар по цифровому маркетингу при участии АФФА и ФИФ - ФОТО

При совместной организации Ассоциации футбольной федерации Азербайджана (АФФА) и Фонда развития футбола (ФИФ) состоялся семинар по цифровому маркетингу.

Как передает İdman.biz, в мероприятии приняли участие представители клубов Премьер-лиги, а также сотрудники АФФА, Профессиональной футбольной лиги и ФИФ, работающие в сфере медиа и маркетинга.

Спикером семинара выступил руководитель агентства Result Sports и один из ведущих специалистов в области спортивного маркетинга Марио Лео. После вступительного слова заместителя генерального секретаря АФФА Камрана Велиева с докладом на тему «Роль маркетинга в клубном футболе» выступил исполнительный директор ФИФ Турал Пириев.

Также лидер Экспертного центра маркетинга «Капитал Банка» Камран Бабашов представил презентацию на тему «Нейромаркетинг в банковском деле и футболе». В ходе семинара были показаны примеры цифрового маркетинга из практики местных клубов, а также проведены групповые задания. Завершилось мероприятие панельной дискуссией.

İdman.biz

İdman.biz