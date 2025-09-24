Делегация АФФА посетила конференцию УЕФА в Ньоне - ФОТО

Координатор проекта Playmakers Кифаят Мустафаева и тренер Гюльяна Озджан приняли участие в конференции, прошедшей в швейцарском городе Ньон при поддержке УЕФА и организации АФФА.

Как передает İdman.biz со ссылкой на АФФА, азербайджанские специалисты приняли участие в групповых заданиях и тренировочных процессах, посвященных развитию творческих и игровых навыков у девочек младшего возраста, а также укреплению лидерских качеств, уверенности в себе и социальных умений через футбол.

Напомним, проект для девочек 5–8 лет был запущен в Азербайджане в 2023 году и охватывает 24 центра. В его рамках созданы 6 команд, которые в сезоне-2025/2026 примут участие в лиге U-12 среди девочек под эгидой АФФА. Основная цель программы — стимулировать активное участие девочек в спорте и творческих занятиях с раннего возраста, укреплять ценности гендерного равенства и поддерживать их развитие в качестве профессиональных футболисток, тренеров и лидеров в будущем.

