25 Сентября 2025
RU

Делегация АФФА посетила конференцию УЕФА в Ньоне - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
24 Сентября 2025 23:04
15
Делегация АФФА посетила конференцию УЕФА в Ньоне - ФОТО

Координатор проекта Playmakers Кифаят Мустафаева и тренер Гюльяна Озджан приняли участие в конференции, прошедшей в швейцарском городе Ньон при поддержке УЕФА и организации АФФА.

Как передает İdman.biz со ссылкой на АФФА, азербайджанские специалисты приняли участие в групповых заданиях и тренировочных процессах, посвященных развитию творческих и игровых навыков у девочек младшего возраста, а также укреплению лидерских качеств, уверенности в себе и социальных умений через футбол.

Напомним, проект для девочек 5–8 лет был запущен в Азербайджане в 2023 году и охватывает 24 центра. В его рамках созданы 6 команд, которые в сезоне-2025/2026 примут участие в лиге U-12 среди девочек под эгидой АФФА. Основная цель программы — стимулировать активное участие девочек в спорте и творческих занятиях с раннего возраста, укреплять ценности гендерного равенства и поддерживать их развитие в качестве профессиональных футболисток, тренеров и лидеров в будущем.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Защитник "Ханкенди": "Газон в Агстафе непригоден для игры в футбол"
24 Сентября 23:30
Азербайджанский футбол

Защитник "Ханкенди": "Газон в Агстафе непригоден для игры в футбол"

Защитник клуба отметил, что газон мешал показывать комбинационный футбол
Прошел семинар по цифровому маркетингу при участии АФФА и ФИФ - ФОТО
24 Сентября 20:06
Азербайджанский футбол

Прошел семинар по цифровому маркетингу при участии АФФА и ФИФ - ФОТО

В мероприятии приняли участие клубы Премьер-лиги и специалисты в области медиа и маркетинга

Почему Махир Эмрели не играет в основе "Кайзерслаутерна"?
24 Сентября 19:09
Азербайджанский футбол

Почему Махир Эмрели не играет в основе "Кайзерслаутерна"?

Главный тренер раскрыл причину отсутствия форварда в стартовом составе

Когда начнется продажа билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"?
24 Сентября 18:28
Азербайджанский футбол

Когда начнется продажа билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"?

В Баку ожидается ажиотаж перед игрой Лиги чемпионов

Самир Абасов отказался заключать контракт с африканским легионером
24 Сентября 17:27
Футбол

Самир Абасов отказался заключать контракт с африканским легионером

Центральный полузащитник из ДР Конго не пополнит состав клуба
Айхан Аббасов не согласился с условиями АФФА
24 Сентября 17:14
Футбол

Айхан Аббасов не согласился с условиями АФФА

Тренер готов работать с молодежной командой только при заключении полноценного контракта

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО
24 Сентября 01:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Мерсисайдцы" доигрывали матч в меньшинстве