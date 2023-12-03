«Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Потому что независимо от результата игры они поддерживали команду все 90 минут».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адиль Шукуров, главный тренер "Кяпаза", проигравшего в 15-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Молодой специалист рассказал, что команде нужно время после того, как матч с "Сабахом" закончился поражением: "Да, игроки старались за короткий срок сделать большие шаги. Но пока это не удается. Это занимает определенное количество времени. Мы не останавливаемся, работаем. В некоторых случаях прогресс есть. Нам удалось привнести в команду агрессивность. Завершение отсутствует. Мы постараемся решить эту проблему в будущих играх. Я также благодарен игрокам. Они показали всю свою силу. Ребята пытаются что-то сделать. Посмотрим, что будет в будущих играх».

Отметим, что «Кяпаз» находится в конце турнирной таблицы с 10 очками.

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