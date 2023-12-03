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"Постараемся решить эту проблему в будущих играх"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2023 19:33
"Постараемся решить эту проблему в будущих играх"

«Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Потому что независимо от результата игры они поддерживали команду все 90 минут».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адиль Шукуров, главный тренер "Кяпаза", проигравшего в 15-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Молодой специалист рассказал, что команде нужно время после того, как матч с "Сабахом" закончился поражением: "Да, игроки старались за короткий срок сделать большие шаги. Но пока это не удается. Это занимает определенное количество времени. Мы не останавливаемся, работаем. В некоторых случаях прогресс есть. Нам удалось привнести в команду агрессивность. Завершение отсутствует. Мы постараемся решить эту проблему в будущих играх. Я также благодарен игрокам. Они показали всю свою силу. Ребята пытаются что-то сделать. Посмотрим, что будет в будущих играх».

Отметим, что «Кяпаз» находится в конце турнирной таблицы с 10 очками.

İdman.biz

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