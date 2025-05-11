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Азер Багиров: "Каждый матч — это часть футбольной карьеры"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2025 21:08
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Азер Багиров: "Каждый матч — это часть футбольной карьеры"

Главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров поделился мнением о победном матче своей команды против «Сумгайыта» (1:0) в рамках 34-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает İdman.biz.

По его словам, встреча получилась зрелищной и насыщенной борьбой на каждом участке поля.

Наставник отметил, что, несмотря на то что команда заранее обеспечила себе сохранение прописки в Премьер-лиге, мотивации у игроков было предостаточно.

«Каждый матч — это часть футбольной карьеры, и такие моменты должны оставаться в памяти», — подчеркнул Багиров, добавив, что они с командой заранее обсудили важность этого поединка.

Тренер выразил благодарность футболистам за самоотдачу и игру, особенно отметив старание после перерыва:

«Во втором тайме мы старались действовать иначе — и это принесло результат».

Он также поздравил болельщиков и весь коллектив клуба с победой, подчеркнув, что команда сделала шаг вперёд:

«Сегодня мы поднялись на одну строчку выше, и я благодарен всем, кто был с нами», — добавил Багиров.

İdman.biz

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