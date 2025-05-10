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Курбан Бердыев: "Нам стыдно перед болельщиками"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Мая 2025 23:00
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Курбан Бердыев: "Нам стыдно перед болельщиками"

«Нефтчи» заслужил победу. Они воспользовались нашими грубыми ошибками в обороне».

Как передаёт İdman.biz, такое заявление сделал главный тренер «Туран Товуз» Курбан Бердыев на послематчевой пресс-конференции после встречи с бакинским клубом.

Комментируя домашнее поражение своей команды в 34-м туре Misli Премьер-лиги со счётом 1:2, специалист отметил:
«“Нефтчи” — команда, укомплектованная отобранными игроками. Думаю, мы не проиграем в четвёртый раз подряд. Но нам стыдно перед болельщиками за то, что не смогли их порадовать».

Отметим, что безвыигрышная серия «Туран Товуз» достигла четырёх матчей.

İdman.biz

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