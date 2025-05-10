Рашад Садыхов: "Второе место не было целью, но мы хотели этого"

Главный тренер футбольного клуба «Зире» Рашад Садыхов подвёл итоги победного матча 34-го тура азербайджанской Мисли Премьер-лиги против «Сабаила» (1:0), передает İdman.biz.

«Жаль, что “Сабаил” покидает высший дивизион. После зимней паузы команда прибавила, но отдельные поражения повлияли на исход. Надеюсь, они не опустят руки и, как “Габала”, вернутся обратно. Желаю им удачи. Нашей команде — браво. Несмотря на то, что в предыдущем туре мы обеспечили выполнение задачи, парни сохранили настрой и достойно сыграли. Теперь вся концентрация — на еврокубки», — сказал наставник.

«Зире» завершил сезон с 70 очками — на 15 больше, чем в прошлом. «Цифры приятные, но для нас важнее — выполнение целей. Формально второй строчки не добивались, но стремление было. Рад, что получилось её завоевать», — отметил Садыхов.

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