10 Мая 2025
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Азербайджанский футболист отметился результативным действием в Турции

Азербайджанский футбол
Новости
10 Мая 2025 20:39
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Азербайджанский футболист отметился результативным действием в Турции

В турецкой Первой лиге проходит 38-й тур чемпионата, сообщает İdman.biz.

«Болуспор», за который выступает азербайджанский нападающий Вусал Искендерли, одержал уверенную гостевую победу над «Аданаспором» — 7:0. Искендерли провёл на поле весь матч, отметился результативной передачей и получил жёлтую карточку.

Напомним, что в предыдущем туре «Болуспор» отпраздновал разгромную победу со счётом 10:1, а Искендерли забил седьмой гол своей команды.

А вот для «Чорума», в составе которого выступает полузащитник сборной Азербайджана Джошгун Диниев, тур сложился неудачно — команда проиграла на выезде «Истанбулспору» со счётом 0:3. Диниев начал матч с первых минут, но был заменён во втором тайме.

В турнирной таблице «Болуспор» занимает седьмое место с 61 очком, а «Чорум» идёт десятым, имея 54 балла.

İdman.biz

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