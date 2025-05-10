ФК "Имишли" обнародовал официальное заявление

Футбольный клуб «Имишли» опубликовал официальное заявление.

Как передаёт İdman.biz, в заявлении футбольного клуба, который в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге Азербайджана, говорится следующее:

«Уважаемые болельщики профессионального футбольного клуба «Имишли»!

В последнее время в интернете предпринимаются попытки создать необоснованное общественное мнение против ПФК «Имишли». Эти преднамеренные действия не отражают ни ценностей, ни видения, ни миссии нашего клуба.

Хотим проинформировать вас, что стадион имени Гейдара Алиева в городе Имишли, на котором проводит свои домашние матчи наш клуб, находится в совместной собственности одного государственного учреждения и частной компании. Помимо нашего клуба, ещё три команды из Второй и региональной лиг проводят на этом стадионе свои игры на правах аренды. Руководство клуба за последние два сезона неоднократно обращалось с просьбой выкупить стадион, однако, к сожалению, эти обращения пока не дали положительного результата.

Несмотря на то что в этом сезоне клуб за счёт собственных средств полностью обновил газон на стадионе, из-за чрезмерной нагрузки (регулярные тренировки и игры других команд) покрытие утратило своё качество. По мировым стандартам на одном натуральном газоне допустимо проводить не более одного матча в неделю, и в нынешних условиях мы юридически не можем обеспечить такое требование.

С целью разрешения сложившейся ситуации были проведены обсуждения с руководством АФФА и соответствующими структурами. Мы получили поддержку в вопросе перехода стадиона имени Гейдара Алиева в собственность ПФК «Имишли». Уверены, что в ближайшее время этот процесс завершится, и мы сможем приступить к работам по приведению арены в соответствие с требованиями 3-й категории УЕФА.

Тем, кто не радуется успехам ПФК «Имишли», напоминаем: несмотря на молчание в адрес десятков других региональных клубов, годами выступавших и продолжающих выступать в Баку, они могут быть уверены — благодаря нашему клубу большой футбол в Имишли будет красивым и зрелищным. Мы в это верим!

Мы сильны вместе!», — говорится в заявлении.

İdman.biz