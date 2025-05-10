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Самир Абасов: "Настроить футболистов на этот матч было очень непросто"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Мая 2025 22:12
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Самир Абасов: "Настроить футболистов на этот матч было очень непросто"

Наставник бакинского «Нефтчи» Самир Абасов подвёл итоги выездной победы своей команды над «Тураном» (2:1) в 34-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, после матча специалист выступил на пресс-конференции, где подчеркнул значимость имени клуба и важность самоотдачи на поле:
«Мы строим планы. Болельщикам “Нефтчи” не нужно что-то обещать — им и так много говорили. Всё нужно доказывать игрой. Настроить футболистов на этот матч было очень непросто, особенно с учётом кадровых потерь. Но трудностей в этом сезоне было достаточно. Я не хочу, чтобы кто-либо чувствовал себя спокойно, выходя играть против “Нефтчи”. Имя нашего клуба выше всего».

Также Абасов отметил важность грамотного использования высокорослых игроков и эффективность нападения:
«Мы хотели оставить на поле габаритных игроков, учитывая стиль соперника. Нападающие отлично справились — оказывали давление на защиту. Мы требуем результата от новых игроков сразу, но, например, Алекс присоединился к нам в сложный период. Он качественный и техничный футболист, просто ему нужно немного времени».

После этой победы «Нефтчи» набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

İdman.biz

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