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Эркин Ибрагимов: "Наша цель — вернуть "Кяпаз" на прежние позиции"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2025 14:59
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Эркин Ибрагимов: "Наша цель — вернуть "Кяпаз" на прежние позиции"

«Прежде всего хочу выразить благодарность руководству клуба за оказанное доверие. Гянджа — мой родной город. Для тех, кто живёт футболом, при слове "Гянджа" сразу вспоминается "Кяпаз"», — приводит слова Эркина Ибрагимова İdman.biz.

Новый советник по спортивным вопросам председателя правления клуба «Кяпаз» сделал заявление в своём аккаунте в соцсетях, подчеркнув, что для него большая честь и ответственность работать в одном из самых титулованных и исторически значимых клубов Азербайджана:
«Уверен, что мы справимся с поставленной задачей. Под "мы" я имею в виду не только новую управленческую команду, но и футбольную общественность города, многотысячную армию болельщиков и ветеранов, внёсших вклад в успехи "Кяпаза"».

Он также отметил, что его назначение совпало с тем днём, когда клуб официально сохранил место в Премьер-лиге:
«По известным причинам в последние годы "Кяпаз" вёл борьбу за выживание в элите. Рад, что благодаря труду всего коллектива — тренеров, игроков и сотрудников клуба — команда вновь будет представлять второй по величине город страны в Премьер-лиге».

«Футбол — это командная игра. Вся новая управленческая команда состоит из людей, связанных с Гянджей и искренне любящих футбол. Наша основная цель — шаг за шагом вернуть "Кяпаз" на прежние позиции. Конечно, это потребует времени. Надеюсь, вся семья "Кяпаза" объединится вокруг этой цели и окажет нам поддержку», — добавил Ибрагимов.

İdman.biz

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