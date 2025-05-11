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Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" может взять бронзу, а "Кяпаз" обойти "Сумгайыт"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2025 10:23
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Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" может взять бронзу, а "Кяпаз" обойти "Сумгайыт"

В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу подходит к концу 34-й тур.

Как передаёт İdman.biz, в воскресенье состоятся два заключительных матча тура.

В первом из них между собой сыграют гянджинский «Кяпаз» и «Сумгайыт». Интересно, что в случае победы гянджинцы, первую половину сезона проведшие на дне турнирной таблицы, могут обойти «Сумгайыт» и подняться на восьмую строчку.

В последнем матче тура «Карабах» на своём поле примет «Араз-Нахчыван». Если агдамский клуб уже обеспечил себе чемпионский титул, то для гостей из Нахчывана эта встреча может стать бронзовой.

Чтобы гарантировать себе третье место, подопечным Эльмара Бахшиева достаточно набрать одно очко — это сделает их недосягаемыми для проигравшего накануне «Туран Товуза». В этом случае разница между командами составит семь очков, что не отыгрывается в оставшихся двух турах.

Премьер-лига Азербайджана
34-й тур
11 мая

18:00. «Кяпаз» – «Сумгайыт»

20:00. «Карабах» – «Араз-Нахчыван»

İdman.biz

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