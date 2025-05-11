12 Мая 2025
RU

Гурбан Гурбанов: "Иногда говорим друг другу: не трогай наших игроков"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2025 23:13
16
Гурбан Гурбанов: "Иногда говорим друг другу: не трогай наших игроков"

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над «Араз-Нахчываном» со счётом 2:0 в матче 34-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.biz.

По его словам, несмотря на допущенные ошибки, команда продемонстрировала должную концентрацию и стремление к победе.

«Поздравляю своих футболистов. Хотя было много технических ошибок, мне понравилось, как команда была сосредоточена и настроена на результат. Ребята хотели победить, и я доволен их подходом к игре. Некоторые из них всё ещё далеки от оптимального игрового ритма, но они старались на протяжении всех 90 минут», — отметил Гурбанов, также пожелав удачи сопернику.

Отвечая на вопрос о возможных трансферах легионеров из других клубов чемпионата, наставник «Карабаха» заявил, что такие переходы маловероятны, несмотря на интерес к ряду игроков.

«В нашем чемпионате есть качественные легионеры, некоторые действительно привлекли моё внимание. Но, к сожалению, они являются ключевыми фигурами своих команд. Мы относимся к этим вариантам без лишней серьёзности. Иногда появляется надежда, но в итоге не срастается — а тогда уже может быть поздно. Мы всё же больше склонны приглашать игроков извне. Конечно, мы следим за каждым легионером, но у клубов между собой есть договорённости. Мы даже иногда говорим друг другу: "Не трогай наших игроков"», — сказал Гурбанов с улыбкой.

Касаясь будущих трансферов, тренер прокомментировал слова спортивного директора Тахира Гезаля о том, что обсуждения начнутся после финала Кубка.

«Мы всегда обсуждаем детали, но это не значит, что мы ждём до конца сезона, чтобы начать работать. Процесс идёт, он непростой. Работа и переговоры продолжаются параллельно с матчами», — подчеркнул Гурбанов.

Что касается продлений контрактов с игроками, то, по словам тренера, на данный момент конкретных договорённостей пока нет.

«Окончательных решений пока нет, переговоры продолжаются. Сейчас наше основное внимание сосредоточено на оставшихся играх сезона», — добавил наставник.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Эльмар Бахшиев объяснил слабую игру против "Карабаха"
11 Мая 22:49
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев объяснил слабую игру против "Карабаха"

Наставник "Араз-Нахчывана" надеется на правильный настрой в оставшихся матчах
"Карабах" уверенно победил "Араз-Нахчыван" — ВИДЕО
11 Мая 22:00
Азербайджанский футбол

"Карабах" уверенно победил "Араз-Нахчыван" — ВИДЕО

В национальном футбольном первенстве завершается 34-й тур
Вагиф Джавадов: "Готов уйти, если это принесет пользу "Сумгайыту"
11 Мая 21:25
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "Готов уйти, если это принесет пользу "Сумгайыту"

Молодой специалист также остался недоволен судейством и представителями СМИ
Азер Багиров: "Каждый матч — это часть футбольной карьеры"
11 Мая 21:08
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Каждый матч — это часть футбольной карьеры"

Наставник гянджинского «Кяпаза» поздравил команду с победой и улучшением позиций в турнирной таблице
"Карабах" поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге
11 Мая 15:32
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге

В Топ-500 вошли четыре азербайджанских клуба
Эркин Ибрагимов: "Наша цель — вернуть "Кяпаз" на прежние позиции"
11 Мая 14:59
Азербайджанский футбол

Эркин Ибрагимов: "Наша цель — вернуть "Кяпаз" на прежние позиции"

Советник председателя правления — о планах, болельщиках и будущем команды

Самое читаемое

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов
10 Мая 13:12
Мировой футбол

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Чемпионат Испании идеально подходит бразильцу
В 20-й раз на чемпионате мира
10 Мая 10:31
Хоккей

В 20-й раз на чемпионате мира

Капитан команды "Давос" побил установленный им в 2022 году рекорд
Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает
10 Мая 09:00
Мировой футбол

Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала
Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев