Гурбан Гурбанов: "Иногда говорим друг другу: не трогай наших игроков"

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над «Араз-Нахчываном» со счётом 2:0 в матче 34-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.biz.

По его словам, несмотря на допущенные ошибки, команда продемонстрировала должную концентрацию и стремление к победе.

«Поздравляю своих футболистов. Хотя было много технических ошибок, мне понравилось, как команда была сосредоточена и настроена на результат. Ребята хотели победить, и я доволен их подходом к игре. Некоторые из них всё ещё далеки от оптимального игрового ритма, но они старались на протяжении всех 90 минут», — отметил Гурбанов, также пожелав удачи сопернику.

Отвечая на вопрос о возможных трансферах легионеров из других клубов чемпионата, наставник «Карабаха» заявил, что такие переходы маловероятны, несмотря на интерес к ряду игроков.

«В нашем чемпионате есть качественные легионеры, некоторые действительно привлекли моё внимание. Но, к сожалению, они являются ключевыми фигурами своих команд. Мы относимся к этим вариантам без лишней серьёзности. Иногда появляется надежда, но в итоге не срастается — а тогда уже может быть поздно. Мы всё же больше склонны приглашать игроков извне. Конечно, мы следим за каждым легионером, но у клубов между собой есть договорённости. Мы даже иногда говорим друг другу: "Не трогай наших игроков"», — сказал Гурбанов с улыбкой.

Касаясь будущих трансферов, тренер прокомментировал слова спортивного директора Тахира Гезаля о том, что обсуждения начнутся после финала Кубка.

«Мы всегда обсуждаем детали, но это не значит, что мы ждём до конца сезона, чтобы начать работать. Процесс идёт, он непростой. Работа и переговоры продолжаются параллельно с матчами», — подчеркнул Гурбанов.

Что касается продлений контрактов с игроками, то, по словам тренера, на данный момент конкретных договорённостей пока нет.

«Окончательных решений пока нет, переговоры продолжаются. Сейчас наше основное внимание сосредоточено на оставшихся играх сезона», — добавил наставник.

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