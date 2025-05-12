12 Мая 2025
RU

Вагиф Джавадов: "Не думаю, что поторопился"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2025 16:09
19
Вагиф Джавадов: "Не думаю, что поторопился"

«Мы приняли решение сегодня».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер «Сумгайыта» Вагиф Джавадов.

Он прокомментировал свой уход с поста главного тренера представителя «Города молодежи». По словам Джавадова, такое решение было принято после обсуждения с руководством:

«После этого я продолжу свою деятельность в «Сумгайыте». Пока думаю отдохнуть, а потом у меня занятия по категории PRO. Продолжу работать и там, и в футбольном клубе «Сумгайыт». Конечно, мы тренеры, и если в этой профессии, то сегодня можем быть в этом клубе, завтра в другом клубе. Если будут предложения, почему бы и нет? Но пока я продолжу свою деятельность в «Сумгайыте».

Он подчеркнул, что стать главным тренером не было поспешным шагом:

«Не думаю, что я поторопился, не начинать же в пятьдесят лет. Все это - опыт. Я выражаю благодарность руководству сумгайытского клуба за то, что они дали мне этот шанс. Если команда осталась в Премьер-лиге, значит, в этом есть и моя заслуга».

Отметим, что Вагиф Джавадов провел с «Сумгайытом» 28 игр, включая все турниры (25 в Премьер-лиге, три - в Кубке Азербайджана). В этих матчах команда одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана проведет два контрольных матча
18:48
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана проведет два контрольных матча

U-21 проведет тренировки в Баку и Минске
Афтандил Гаджиев: "Такая ситуация сложилась из-за произошедших внутри "Сабаила" процессов" - ИНТЕРВЬЮ
17:43
Азербайджанский футбол

Афтандил Гаджиев: "Такая ситуация сложилась из-за произошедших внутри "Сабаила" процессов" - ИНТЕРВЬЮ

Он прокомментировал вылет команды из Премьер-лиги
Легионер "Карабаха": "Цель и задача одни и те же каждый сезон" - ИНТЕРВЬЮ
16:28
Азербайджанский футбол

Легионер "Карабаха": "Цель и задача одни и те же каждый сезон" - ИНТЕРВЬЮ

Кевин Медина рассказал и о целях в Лиге чемпионов
Капитан "Сабаила": "Наше имя запятнано, мы стали причиной вылета в Первую лигу"
16:04
Азербайджанский футбол

Капитан "Сабаила": "Наше имя запятнано, мы стали причиной вылета в Первую лигу"

Он коснулся и своей карьеры
Кто будет руководить "Сумгайытом" в последних двух играх?
15:45
Азербайджанский футбол

Кто будет руководить "Сумгайытом" в последних двух играх?

Сегодня команда объявила о расставании с Вагифом Джавадовым
"Сумгайыт" уволил Вагифа Джавадова
15:18
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" уволил Вагифа Джавадова

Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию

Самое читаемое

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов
10 Мая 13:12
Мировой футбол

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Чемпионат Испании идеально подходит бразильцу
В 20-й раз на чемпионате мира
10 Мая 10:31
Хоккей

В 20-й раз на чемпионате мира

Капитан команды "Давос" побил установленный им в 2022 году рекорд
Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает
10 Мая 09:00
Мировой футбол

Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала
Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев