Вагиф Джавадов: "Не думаю, что поторопился"

«Мы приняли решение сегодня».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер «Сумгайыта» Вагиф Джавадов.

Он прокомментировал свой уход с поста главного тренера представителя «Города молодежи». По словам Джавадова, такое решение было принято после обсуждения с руководством:

«После этого я продолжу свою деятельность в «Сумгайыте». Пока думаю отдохнуть, а потом у меня занятия по категории PRO. Продолжу работать и там, и в футбольном клубе «Сумгайыт». Конечно, мы тренеры, и если в этой профессии, то сегодня можем быть в этом клубе, завтра в другом клубе. Если будут предложения, почему бы и нет? Но пока я продолжу свою деятельность в «Сумгайыте».

Он подчеркнул, что стать главным тренером не было поспешным шагом:

«Не думаю, что я поторопился, не начинать же в пятьдесят лет. Все это - опыт. Я выражаю благодарность руководству сумгайытского клуба за то, что они дали мне этот шанс. Если команда осталась в Премьер-лиге, значит, в этом есть и моя заслуга».

Отметим, что Вагиф Джавадов провел с «Сумгайытом» 28 игр, включая все турниры (25 в Премьер-лиге, три - в Кубке Азербайджана). В этих матчах команда одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Айтадж Сахяд

İdman.biz