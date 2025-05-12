Легионер "Карабаха": "Цель и задача одни и те же каждый сезон" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sport24.az с футболистом «Карабаха» Кевином Мединой.

- В 34-м туре Премьер-лиги Мисли вы обыграли «Араз-Нахчыван» со счетом 2:0. Что можете сказать об игре?

- Мы боролись с командой, которая никогда не желала мириться с поражением. Соперника мы уже знаем. В этом сезоне играли против них много раз. Думаю, что наша команда не произвела плохого впечатления и одержала заслуженную победу.

- «Карабах» продолжает одерживать победы даже после завоевания чемпионства. Откуда игроки черпают эту мотивацию?

- Мы допустили несколько ошибок по ходу сезона. Эти матчи - возможность поработать над ними и свести к минимуму. Мы не хотим повторять их в следующем сезоне.

- Следующий сезон «Карабах» начнет со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Как это повлияет на вас?

- В любом случае, начинать со второго квалификационного раунда - значит сыграть на два матча меньше. Но другая проблема в том, что у нас будет много времени. У нас будет возможность поработать над недостатками.

- Какая цель будет в Лиге чемпионов? Сможете ли вы выйти в Этап лиги?

- «Карабах» - настолько большой клуб, что цель и задача у него каждый сезон одни и те же. Мы хотим принести как можно больше радости азербайджанскому народу и болельщикам. Целью будет выход в основной этап Лиги чемпионов. Мы будем работать над этим.

- В финале Кубка Азербайджана вам предстоит встретиться с «Сабахом». Что можете сказать о предстоящем матче?

- Еще есть время до этой игры. Главное - это следующие встречи. О кубковом матче поговорим позже. Мы намерены устранить недостатки в очередных поединках чемпионата.

- Ваше имя упоминается в связи с другими клубами в период трансферов. Увидим ли мы вас в «Карабахе» в следующем сезоне?

- Слухи ходят всегда. «Карабах» - мой клуб. Ко мне здесь всегда относились хорошо. Нужно просто работать и смотреть вперед.

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