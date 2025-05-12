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Капитан "Сабаила": "Наше имя запятнано, мы стали причиной вылета в Первую лигу"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2025 16:04
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Капитан "Сабаила": "Наше имя запятнано, мы стали причиной вылета в Первую лигу"

Футболист «Сабаила» Юсиф Набиев прокомментировал вылет команды из Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, 27-летний капитан в беседе с Report выразил свое разочарование:

«Наша ситуация и так была сложной. Разница в очках с другими командами увеличилась. Мы мотивировали себя, чтобы выбраться из этой ситуации. Но не сработало и поэтому мы разочарованы. Мы не хотели, чтобы это произошло. Наше имя запятнано. Мы стали причиной вылета команды в Первую лигу. Ситуация нехорошая. Дело не только в футболистах. Там работали сотрудники, люди содержали свои семьи».

Набиев заявил, что надеется на возвращение команды в Премьер-лигу:

«Я пока не знаю о некоторых проблемах. Будет ли команда бороться за чемпионство в Первой лиге? Не знаю. Надеюсь, что она будет играть за возвращение в элиту и снова бороться в главном чемпионате. «Сабаил» - действительно хороший клуб».

Он коснулся и своей карьеры:

«У меня пока нет никаких идей. Я жду, как все пойдет. Не думаю о другом клубе или контракте. У нас впереди два матча. Посмотрим, что будет дальше, когда эти игры закончатся».

Отметим, что «Сабаил» находится на последнем, 10-м месте с 22 очками. За два тура до конца чемпионата бакинцы отстают от занимающего девятое место «Сумгайыта» на восемь очков.

İdman.biz

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