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Муса Гурбанлы: "Наша цель - завершить сезон с двумя трофеями" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
12 Мая 2025 14:32
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Муса Гурбанлы: "Наша цель - завершить сезон с двумя трофеями" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с нападающим «Карабаха» Мусой Гурбанлы.

- В 34-м туре Премьер-лиги Азербайджана вы обыграли «Араз-Нахчыван» со счетом 2:0. Как бы вы прокомментировали победу?

- Мы очень хотели победить. «Араз-Нахчыван» - сложный соперник. Наши игры против них всегда трудны. Вот почему мы рады, что победили. Каждая победа вдохновляет нас еще больше.

- Разница в счете могла быть и больше. Но вы упустили много голевых моментов, особенно в первом тайме. С чем это может быть связано?

- Такие ситуации случаются в футболе. Если у вас есть пять возможностей забить гол, нужно отличиться хотя бы дважды. Если вы забьете пять голов после пяти эпизодов, то выиграете со счетом 5:0 каждую игру. Вот почему для победы нужно создавать много голевых моментов. Если мы создали много эпизодов, это сам по себе хороший знак. Если мы не смогли создать эпизоды и отличиться, значит, нужно немного повысить точность.

- Во втором тайме «Араз-Нахчыван» контролировал мяч. Ваш отход в оборону был вызван усталостью или счетом?

- Может возникнуть усталость. Свою роль сыграл и тот факт, что счет был 2:0. После второго гола мотивация немного упала. Однако мы старались сохранять игровую дисциплину до конца.

- В следующей игре вам предстоит встретиться с «Кяпазом». Удастся ли победить и в этом матче?

- Несмотря на то, что мы стали чемпионами, выходим на каждую игру с желанием победить. Надеюсь, мы по-прежнему будем играть хорошо и постараемся победить.

- Каковы ваши ожидания от финала Кубка?

- Мы готовимся серьезно. Наша цель - завершить сезон с двумя трофеями. Приложим все силы для достижения нашей цели.

- Вы не думаете только о финале Кубка? Не сложно ли настроиться на матчи чемпионата?

- Нет, наоборот, мы рассматриваем эти встречи как своего рода подготовку к финалу. Если мы не будем хорошо играть в чемпионате, наша физическая форма ухудшится. Относимся к играм серьезно, чтобы быть готовыми к финалу.

İdman.biz

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