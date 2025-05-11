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Эльмар Бахшиев объяснил слабую игру против "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2025 22:49
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Эльмар Бахшиев объяснил слабую игру против "Карабаха"

Главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана от агдамского «Карабаха» со счётом 0:2.

Как передаёт İdman.biz, специалист признал, что соперник был объективно сильнее и продемонстрировал большую мотивацию.

Он отметил, что матч получился крайне неудачным для его подопечных.

«Много говорить не буду. Мы сыграли очень слабо. «Карабах» выглядел намного сильнее и более мотивированным. У нас впереди два матча, и в ближайшие дни нужно подойти к ним с правильным настроем и сосредоточиться именно на них», — сказал Бахшиев.

Комментируя замену Рамона по ходу встречи, Бахшиев объяснил её сразу двумя факторами — слабой игрой футболиста и планами на следующий матч:

«Это был его самый неудачный матч. Мы также подумали о следующей игре с учётом лимита. В целом команда сыграла слабо — это нужно признать. Соперник был сильнее».

Тренер прокомментировал и шансы команды обеспечить себе бронзовые медали в ближайшей встрече с «Шамахы»:

«Всё зависит от нас. Постараемся собраться как команда и достичь нужного результата».

На вопрос о том, почему «Карабах» выглядел более мотивированным, несмотря на то, что очки были важнее «Аразу», Бахшиев ответил, что причины могут быть разные:

«Такое бывает. Если начать копаться в причинах — можно зайти слишком глубоко. Всё могло повлиять. Была некоторая расслабленность — это очевидно. Также результат вчерашнего матча оказал влияние на футболистов. Надеюсь, эта игра станет встряской и подействует положительно».

На вопрос, сможет ли клуб в следующем сезоне проводить домашние матчи в Нахчыване, Бахшиев кратко ответил:

«Не знаю».

İdman.biz

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