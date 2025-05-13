Первая путевка в плей-офф чемпионата Азербайджана ждет своего хозяина

Сегодня может определиться первая команда, которая примет участие в плей-офф чемпионата Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, ожидается, что первой командой, которая выйдет в плей-офф для участия в Первой лиге, станет команда из Второй лиги.

В этом раунде команда, занявшая четвертое место во Второй лиге, встретится с девятым клубом Первой лиги. В настоящее время на это место претендуют две команды. «Гиперс Губа» с 45 очками на один балл опережает «Шамкир» за два тура до конца сезона.

Соперником представителя Губы станет «Шимал», занявший третье место и завоевавший путевку в Первую лигу. Если хозяева победят в этом трудном испытании, поражение «Шамкира» выведет их в плей-офф.

«Шамкир» в свою очередь сыграет в гостях с «Лериком», который входит в группу аутсайдеров. Южане сделают все возможное, чтобы огорчить «Шамкир», борясь за то, чтобы остаться во Второй лиге.

Отметим, что игры «Гиперс Губа» - «Шимал» и «Лерик» - «Шамкир» начнутся в 17:00.

İdman.biz