Филип Озобич: "Говорить уже поздно" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с полузащитником "Нефтчи" Филипом Озобичем.

- Вы обыграли "Туран Товуз" в игре, которая не имела для "Нефтчи" значения с точки зрения турнирной таблицы. Насколько тяжела была победа на выезде?

- Мы знали, что это будет трудная игра. В Товузе всегда сложно играть на искусственном поле. Так оно и случилось. Тем не менее, мы победили и счастливы.

- Учитывая, что у вас нет шансов попасть в еврокубки, какова мотивация "Нефтчи" в последних турах?

- Да, у нас нет шансов. Но мы играем ради имени "Нефтчи". Мы должны доказать, что находимся в хорошей форме. Наша цель - выиграть следующие два матча. Хотим завершить сезон на мажорной ноте.

- Несмотря на то, что у "Нефтчи" довольно большой бюджет, команда второй год подряд не попадает в еврокубки. Что мешает вам добиться успеха?

- По поводу финансов ничего сказать не могу. "Нефтчи" - громкое имя. Конечно, мы сожалеем, что не прошли отбор в еврокубки. Это нас очень разочаровывает. Как бы тяжело это ни было, у нас был действительно неудачный сезон. Но говорить уже поздно.

- Сможет ли команда забыть эту неудачу в новом сезоне?

- Пока ничего не могу сказать о новом сезоне. Впереди еще две заключительные игры текущего. Мы должны выиграть эти матчи.

- Сезон в Азербайджане завершится финалом кубка. С одной стороны - ваша бывшая команда "Карабах", а с другой - "Сабах", который выбил вас из соревнований. Какую команду Филип Озобич хочет видеть победителем кубка?

- Да, я играл за "Карабах" 4-5 лет. Но сейчас я футболист "Нефтчи". Меня интересует только выступление этой команды. Поэтому неважно, кто победит в финале. Пусть победит тот, кто этого заслуживает.

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