13 Мая 2025
RU

Филип Озобич: "Говорить уже поздно" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
13 Мая 2025 14:11
5
Филип Озобич: "Говорить уже поздно" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с полузащитником "Нефтчи" Филипом Озобичем.

- Вы обыграли "Туран Товуз" в игре, которая не имела для "Нефтчи" значения с точки зрения турнирной таблицы. Насколько тяжела была победа на выезде?

- Мы знали, что это будет трудная игра. В Товузе всегда сложно играть на искусственном поле. Так оно и случилось. Тем не менее, мы победили и счастливы.

- Учитывая, что у вас нет шансов попасть в еврокубки, какова мотивация "Нефтчи" в последних турах?

- Да, у нас нет шансов. Но мы играем ради имени "Нефтчи". Мы должны доказать, что находимся в хорошей форме. Наша цель - выиграть следующие два матча. Хотим завершить сезон на мажорной ноте.

- Несмотря на то, что у "Нефтчи" довольно большой бюджет, команда второй год подряд не попадает в еврокубки. Что мешает вам добиться успеха?

- По поводу финансов ничего сказать не могу. "Нефтчи" - громкое имя. Конечно, мы сожалеем, что не прошли отбор в еврокубки. Это нас очень разочаровывает. Как бы тяжело это ни было, у нас был действительно неудачный сезон. Но говорить уже поздно.

- Сможет ли команда забыть эту неудачу в новом сезоне?

- Пока ничего не могу сказать о новом сезоне. Впереди еще две заключительные игры текущего. Мы должны выиграть эти матчи.

- Сезон в Азербайджане завершится финалом кубка. С одной стороны - ваша бывшая команда "Карабах", а с другой - "Сабах", который выбил вас из соревнований. Какую команду Филип Озобич хочет видеть победителем кубка?

- Да, я играл за "Карабах" 4-5 лет. Но сейчас я футболист "Нефтчи". Меня интересует только выступление этой команды. Поэтому неважно, кто победит в финале. Пусть победит тот, кто этого заслуживает.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Цены на билеты последней игры "Карабаха" - также состоится церемония награждения
13:52
Азербайджанский футбол

Цены на билеты последней игры "Карабаха" - также состоится церемония награждения

Матч состоится 18 мая и начнется в 19:00
Первая путевка в плей-офф чемпионата Азербайджана ждет своего хозяина
13:17
Азербайджанский футбол

Первая путевка в плей-офф чемпионата Азербайджана ждет своего хозяина

Игры «Гиперс Губа» - «Шимал» и «Лерик» - «Шамкир» начнутся в 17:00
Замиг Алиев стал чемпионом Албании - ВИДЕО
01:13
Азербайджанский футбол

Замиг Алиев стал чемпионом Албании - ВИДЕО

Азербайджанский полузащитник помог "Эгнатии" завоевать второй титул в истории клуба
Сборная Азербайджана проведет два контрольных матча
12 Мая 18:48
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана проведет два контрольных матча

U-21 проведет тренировки в Баку и Минске
Афтандил Гаджиев: "Такая ситуация сложилась из-за произошедших внутри "Сабаила" процессов" - ИНТЕРВЬЮ
12 Мая 17:43
Азербайджанский футбол

Афтандил Гаджиев: "Такая ситуация сложилась из-за произошедших внутри "Сабаила" процессов" - ИНТЕРВЬЮ

Он прокомментировал вылет команды из Премьер-лиги
Легионер "Карабаха": "Цель и задача одни и те же каждый сезон" - ИНТЕРВЬЮ
12 Мая 16:28
Азербайджанский футбол

Легионер "Карабаха": "Цель и задача одни и те же каждый сезон" - ИНТЕРВЬЮ

Кевин Медина рассказал и о целях в Лиге чемпионов

Самое читаемое

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев
Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"
12 Мая 09:47
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Чемпион Азербайджана в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде
В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"
12 Мая 09:00
Мировой футбол

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Это является самой продолжительной серией в истории противостояний клубов
Новый рекорд в финале
12 Мая 11:48
Баскетбол

Новый рекорд в финале

Пятый матч решающего этапа сезона 2024/25 стал рекордным для "Сабаха"