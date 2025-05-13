Цены на билеты последней игры "Карабаха" - также состоится церемония награждения

«Карабах» выставил на продажу билеты на последнюю домашнюю игру сезона.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского футбольного клуба.

Команда Гурбана Гурбанова отпразднует свое четвертое чемпионство подряд и 12-е в целом вместе со своими болельщиками - со своим 12-м игроком. Билеты на матч против «Кяпаза» в XXXV туре Премьер-лиги Мисли поступили в продажу сегодня в 12:00. После этого матча «Карабаху» будут вручены золотые медали и кубок чемпиона.

Цены на билеты, продаваемые в точках iTicket.az, расположенных в «28 Молл» и «Гянджлик Молл», а также онлайн, различаются в зависимости от сектора. Билеты на сектора, расположенные за воротами и по углам, стоят три маната, на центральные сектора - семь, а VIP - 15.

Болельщики могут приобрести билеты в день игры в специальных точках продаж, а также в кассах Azersun Arena. Двери откроются для болельщиков за 120 минут до начала матча.

Отметим, что матч, который состоится на «Азерсун Арене» 18 мая, начнется в 19:00.

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