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Сборная Азербайджана проведет два контрольных матча

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2025 18:48
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Сборная Азербайджана проведет два контрольных матча

Юношеская сборная Азербайджана U-21 проведет учебно-тренировочные сборы с 26 мая по 9 июня.

İdman.biz сообщает, что команда проведет тренировки в Баку с 26 мая по 2 июня, в столице Беларуси Минске с 2 по 6 июня и снова в Баку с 6 по 9 июня.

За этот период команда под руководством Айхана Аббасова проведет два контрольных матча. Первая встреча нашей сборной состоится четвертого июня в Минске с командой Беларуси соответствующей возрастной группы. Время начала и стадион проведения этого матча будут объявлены позднее.

Восьмого июня на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде наша команда встретится со сборной Черногории до 21 года. Матч начнется в 20:00.

İdman.biz

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