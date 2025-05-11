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"Карабах" поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2025 15:32
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"Карабах" поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге

Футбольный клуб «Карабах» улучшил свои позиции в обновлённом мировом рейтинге, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана набрал 143,5 балла и поднялся на 10 позиций, заняв 114-е место среди 501 клуба, представленных в списке.

Другие азербайджанские клубы также продвинулись или изменили свои позиции. «Зиря», набрав 94,75 балла, опустился с 220-го на 233-е место. «Сабах» совершил заметный скачок — поднялся на 26 позиций и занял 367-е место (68,5 балла). Клуб «Араз-Нахчыван» улучшил свой результат, поднявшись с 492-й на 454-ю строчку (58,75 балла).

Лидером рейтинга остаётся мадридский «Реал», набравший 490 очков.

İdman.biz

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