Вагиф Джавадов: "Готов уйти, если это принесет пользу "Сумгайыту"

Главный тренер «Сумгайыта» Вагиф Джавадов прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги против «Кяпаза» со счётом 0:1, сообщает İdman.biz.

Специалист отметил, что игра получилась напряжённой, и оба коллектива нацеливались на победу. Однако, по его мнению, арбитр оказал влияние на итоговый результат.

«Матч выдался напряжённым и интересным. Обе команды стремились к победе. Но судья сделал всё для того, чтобы выиграл «Кяпаз», — заявил Джавадов. — Мы имели свои моменты, но не смогли их реализовать».

Говоря о своём будущем в клубе, наставник отметил, что готов принять любое решение руководства.

«Какое бы решение ни было принято, я поддержу его. Если останусь на следующий сезон, вы сможете оценить мою работу», — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в составе, тренер признал, что хотел бы обновить команду.

«Безусловно, я бы поменял некоторых футболистов. В современном футболе невозможно добиваться успеха, если ты не бегаешь и не горишь желанием. Да, я тоже совершаю ошибки, но напомню — эту команду собирал не я. После зимнего перерыва мы провели всего три трансфера. Если мой уход принесёт пользу «Сумгайыту», я готов уйти», — сказал Джавадов.

Тренер также выразил недовольство в адрес СМИ, которые, по его словам, проявляют предвзятость.

«Некоторые пишут: “Пусть Вагиф уйдёт, пусть придёт иностранец”. Уже был иностранный тренер — Алексей Бага. Если вам не нравятся азербайджанцы, приглашайте тогда кого хотите. К тому же теперь и лимит на легионеров отменили», — отметил он.

İdman.biz