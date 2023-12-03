3 Декабря 2023
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"Им нельзя сказать ни слова"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2023 18:21
"Им нельзя сказать ни слова"

«Я здесь уже два года. Я не доволен судейством. Сегодня было плохое судейство. Я пообещал, что не буду реагировать на случившееся. Но это невозможно. Им нельзя сказать ни слова. Если судьи совершают ошибку, они наказывают меня».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев после победы над "Кяпазом" со счетом 2:0.

Российский специалист рассказал, они завоевали 3 важных очка в гостях и что впереди важные игры: "Мы одержали очень важную победу. Забив два гола, не смогли забить третий. Главное - победа. Впереди очень важные матчи. Будем готовиться к этим матчам. Не хочу смотреть на турнирную таблицу. В последних играх победы придают нам уверенности. Это может повлиять на нашу игру. Игроки хорошо тренируются. Главное для меня - качество игры. Потом будут результаты. Скоро вы увидите «Сабах», который видели в прошлом сезоне».

Отметим, что «Сабах» увеличил количество очков до 19 после 15-го тура.

İdman.biz

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