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Футболист "Сабаха" провел свой 200-й матч

Азербайджанский футбол
Новости
27 Ноября 2023 12:45
Футболист "Сабаха" провел свой 200-й матч

Футболист "Сабаха" Намик Алескеров провел свой 200-й матч в чемпионатах Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что его юбилей совпал с XIV туром премьер-лиги, когда 28-летний полузащитник вышел в стартовом составе на домашний матч с “Карабахом”.

Намик дебютировал в составе "Бакы" в сезоне 2011/12. Он провел за столичный клуб 19 матчей (2 гола), за “Карабах” - 25 матчей (1 гол), за “Кяпаз” - 15 матчей (3 гола), за “Нефтчи” - 105 матчей (29 голов), за “Сабах” - 36 матчей (3 гола).
Алескеров забил 38 голов в 200 матчах.

Отметим, что он стал 148-м футболистом в истории чемпионата страны, сыгравших в 200 и более встречах.

İdman.biz

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