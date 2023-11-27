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Юбилейная игра "Туран-Товуза"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Ноября 2023 10:33
Юбилейная игра "Туран-Товуза"

"Туран-Товуз" провел свой 50-й матч в чемпионатах Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что это совпало с XIV туром азербайджанской премьер-лиги.

В юбилейном матче команда проиграла на выезде "Габале" со счетом 0:4.

Дебютировавшая в премьер-лиге в прошлом сезоне команда "Туран-Товуз" за это время одержала 14 побед, 12 игр сыграла вничью и в 24 проиграла. Забив 57 голов в 50 матчах, команда пропустила 71 мяч в свои ворота.

50-й матч чемпионата "Туран Товуз" провел под руководством Айхана Аббасова. Команда сыграла 24 матча дома и 26 - в гостях.

Представители региона - 46-я команда, сыгравшая 50 и более матчей в чемпионате страны.

Отметим, что "Туран-Товуз", выступающий только под руководством одного главного тренера, занимает 8-е место в турнирной таблице с 14 очками в 15 играх.

İdman.biz

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