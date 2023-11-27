Серия "Сабаила" прервалась

Команда Шахина Диниева, которая забивала в первых 13-ти играх сезона в азербайджанской премьер-лиге, не нашла пути к воротам “Кяпаза”.

İdman.biz сообщает, что матч девятнадцатого тура завершился нулевой ничьей.

Бакинцы забили 22 гола в предыдущих 13-ти встречах. Столичный клуб повторил рекорд последних 23-х сезонов по количеству забитых голов на старте сезона.

"Нефтчи" в сезоне 2018/19, "Зира" в сезоне 2021/22, "Карабах" в сезоне 2022/23 тоже забивали в первых 13 встречах.

За 31-летнюю историю чемпионатов страны только две команды имели более длительную серию.

В сезонах 1993/94 "Кяпаз" и в 2000/01 "Нефтчи" забивали на протяжении 14 туров со старта.

Повторив 3-й результат в истории, “Сабаил” остановился в шаге от этого рекорда.

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