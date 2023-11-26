"Нефтчи" - "Араз-Нахчыван" - сумасшедшая развязка на последних секундах - ВИДЕО

Сегодня завершился XIV тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, оба матча завершились вничью.

«Нефтчи» в очередной раз потерял очки дома. «Черно-белые» не смогли сломить сопротивление «Араз-Нахчывана». Гости сравняли счёт на 90+3-й минуте.

«Сумгаит», не проигрывающий на протяжении последних 5 игр, на своем поле столкнулся с лидером «Зирой». На протяжении 90 минут усилия команд не принесли плодов. В результате команда Рашада Садыгова потеряла два важных очка и покинула лидирующую позицию. После XIV тура «Карабах» поднялся на 1-е место.

Отметим, что в первых трёх матчах тура "Карабах" одержал победу над "Сабахом" (2:1), "Габала" одержала победу над "Туран-Товузом" (4:0). В матче между «Сабаилом» и «Кяпазом» голов забито не было.

Азербайджанская Премьер-лига

XIV тур

26 ноября

15:30. «Нефтчи» – «Араз-Нахчыван» – 1:1

Голы: Юрий Матиас, 41 – Орхан Алиев, 90+3

Главный судья: Фарид Гаджиев

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 8. Эмин Махмудов (к), 17. Рахман Гаджиев, 19. Азер Салахлы, 7. Азер Алиев, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 6. Диего Вальдес, 99. Эрвин Коффи, 44. Юрий Матиас, 9. Андре Шиньяшики

Резервные игроки: 30. Агиль Мамедов, 94. Эльдар Бабаев, 14. Эдди Исрафилов, 2. Гара Гараев, 3. Ходжат Хагверди, 21. Исмаил Зульфугарлы, 4. Марк Тамаш, 5. Кенни Сайеф, 25. Аарон Оланаре, 23. Атаа Джабер, 11. Килан Лебон, 77. Егор Богомольский

Главный тренер: Адриан Муту

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 3. Туран Манафов, 7. Ниджат Сулейманов, 2. Абдулла Рзаев, 19. Аксель Нгандо, 9. Элвис Машике, 29. Вандерсон Мело, 23. Нуно Родригес , 4. Игорь Рибейро, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 10. Орхан Алиев, 39. Турал Байрамлы, 22. Эльчин Мустафаев, 5. Нихад Гурбанлы, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 13. Мирали Ахмедов, 42. Кадири Мохаммед, 14. Мичо Кузманович, 8. Исмаил Аззауи

Главный тренер: Азер Багиров

Нефтчи Арена

18:00. «Сумгаит» – «Зира» – 0:0

Главный судья: Алияр Агаев

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 12. Абу Доссо, 10. Камран Алиев, 9. Эрик Сорга, 71. Масаки Мурата, 60. Трезор Мосси

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 36. Хаял Фарзуллаев, 6. Вугар Мустафаев, 30. Кямран Гулиев, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмедзаде, 35. Санан Мурадли, 58. Октавио Мантека, 18. Кристиан Велиновски.

Тренер: Мубариз Оруджов

«Зира»: 97. Тиаго Силва, 77. Меджал Исаев, 10. Рахим Садыхов, 32. Кисмат Алиев (к), 11. Рустам Ахмадзаде, 5. Стефан Ака, 4. Руан Ренато, 15. Пьер Зебли, 28. Аббас Ибрагим, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 8. Илькин Мурадов, 21. Гаджиага Гаджилы, 20. Исмаил Ибрагимли, 16. Фуад Байрамов, 66. Парвиз Азадов, 9. Владислав Кулач, 23. Андрия Лукович, 44. Дмитриос Чантакиас, 70. Исса Гибрила

Главный тренер: Рашад Садыгов

Команда И В Н П М О "Карабах" 14 9 2 3 33-13 29 "Зиря" 14 8 4 2 13-7 28 "Сабаил" 14 6 4 4 22-21 22 "Сумгайыт" 14 6 4 4 14-14 22 "Араз-Нахчыван" 14 6 3 5 16-15 21 "Нефтчи" 14 5 4 5 15-13 19 "Сабах" 14 4 4 6 19-19 16 "Туран-Товуз" 14 4 3 7 24-22 15 "Габала" 14 3 2 9 11-23 11 "Кяпаз" 14 2 4 8 7-24 10

Бомбардиры:

9 – Жунинью ("Карабах")

6 – Рамалингом ("Сабаил")

5 – Нуну ("Сабаил"), Алиев ("Араз-Нахчыван")

----------

17:25

Сегодня завершится XIV тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первом матче дня «Нефтчи» встретился с «Араз-Нахчыван».

Обе команды потерпели поражение дома в прошлом туре. В этом плане ситуация с «Нефтчи» была более удручающая. Команда проиграла три из пяти своих игр на глазах своих болельщиков. «Черно-белые» могли взять реванш за поражение в первом туре, завершив неудачное выступление. Команда вела после первого тайма, но за секунды до финального свистка пропустила ответный. Ничья.

Лучшие команды последних туров встретятся в Сумгаите. Хозяева поля не проигрывают 4 матча, а "Зира" не проигрывает 5 матчей. Какая команда продолжит серию, станет известно после окончания их очного противостояния.

Отметим, что в первых трёх матчах тура "Карабах" одержал победу над "Сабахом" (2:1), "Габала" одержала победу над "Туран-Товузом" (4:0). В матче между «Сабаилом» и «Кяпазом» голов забито не было.

Азербайджанская Премьер-лига

XIV тур

26 ноября

15:30. «Нефтчи» – «Араз-Нахчыван» – 1:1

Голы: Юрий Матиас, 41-10. Орхан Алиев, 90+3

Главный судья: Фарид Гаджиев

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 8. Эмин Махмудов (к), 17. Рахман Гаджиев, 19. Азер Салахлы, 7. Азер Алиев, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 6. Диего Вальдес, 99. Эрвин Коффи, 44 года. Юрий Матиас, 9. Андре Шиньяшики

Резервные игроки: 30. Агиль Мамедов, 94. Эльдар Бабаев, 14. Эдди Исрафилов, 2. Гара Гараев, 3. Ходжат Хагверди, 21. Исмаил Зульфугарлы, 4. Марк Тамаш, 5. Кенни Сайеф, 25. Аарон Оланаре, 23. Атаа Джабер, 11. Килан Лебон, 77. Егор Богомольский

Главный тренер: Адриан Муту

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 3. Туран Манафов, 7. Ниджат Сулейманов, 2. Абдулла Рзаев, 19. Аксель Нгандо, 9. Элвис Машике, 29. Вандерсон Мело, 23. Нуно Родригес , 4. Игорь Рибейро, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 10. Орхан Алиев, 39. Турал Байрамлы, 22. Эльчин Мустафаев, 5. Нихад Гурбанлы, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 13. Мирали Ахмедов, 42. Кадири Мохаммед, 14. Мичо Кузманович, 8. Исмаил Аззауи

Главный тренер: Азер Багиров

Нефтчи Арена

18:00. «Сумгаит» – «Зира»

Главный судья: Алияр Агаев

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 12. Абу Доссо, 10. Камран Алиев, 9. Эрик Сорга, 71. Масаки Мурата, 60. Трезор Мосси

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 36. Хаял Фарзуллаев, 6. Вугар Мустафаев, 30. Кямран Гулиев, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмедзаде, 35. Санан Мурадли, 58. Октавио Мантека, 18. Кристиан Велиновски.

Тренер: Мубариз Оруджов

«Зира»: 97. Тиаго Силва, 77. Меджал Исаев, 10. Рахим Садыхов, 32. Кисмат Алиев (к), 11. Рустам Ахмадзаде, 5. Стефан Ака, 4. Руан Ренато, 15. Пьер Зебли, 28. Аббас Ибрагим, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 8. Илькин Мурадов, 21. Гаджиага Гаджилы, 20. Исмаил Ибрагимли, 16. Фуад Байрамов, 66. Парвиз Азадов, 9. Владислав Кулач, 23. Андрия Лукович, 44. Дмитриос Чантакиас, 70. Исса Гибрила

Главный тренер: Рашад Садыгов

Команда И В Н П М О "Карабах" 14 9 2 3 33-13 29 "Зиря" 13 8 3 2 13-7 27 "Сабаил" 14 6 4 4 22-21 22 "Сумгайыт"" 13 6 3 4 14-14 21 "Араз-Нахчыван" 14 6 3 5 16-15 21 "Нефтчи" 14 5 4 5 15-13 19 "Сабах" 14 4 4 6 19-19 16 "Туран-Товуз" 14 4 3 7 24-22 15 "Габала" 14 3 2 9 11-23 11 "Кяпаз" 14 2 4 8 7-24 10

Бомбардиры:

9 – Жунинью ("Карабах")

6 – Рамалингом ("Сабаил")

5 – Нуну ("Сабаил")

---------

17:22

Под конец встречи, на 90+3-ей минуте отличился игрок гостей Орхан Алиев.

«Нефтчи» - «Араз-Нахчыван» - 1:1

Голы: Юрий Матиас, 41: Орхан Алиев (90+3)

--------

16:32

Первый тайм матча «Нефтчи» - «Араз-Нахчыван» завершился.

«Нефтчи» - «Араз-Нахчыван» - 1:0

Гол: Юрий Матиас, 41

--------

15:45

Сегодня завершится XIV тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первом матче дня «Нефтчи» принимает «Араз-Нахчыван».

Обе команды потерпели поражение дома в прошлом туре. В этом плане ситуация с «Нефтчи» более удручающая. Команда проиграла три из пяти своих игр на глазах своих болельщиков. «Черно-белые» могут взять реванш за поражение в первом туре, завершив неудачное выступление.

Лучшие команды последних туров встретятся в Сумгаите. Хозяева поля не проигрывают 4 матча, а "Зира" не проигрывает 5 матчей. Какая команда продолжит серию, станет известно после окончания их очного противостояния.

Отметим, что в первых трёх матчах тура "Карабах" одержал победу над "Сабахом" (2:1), "Габала" одержала победу над "Туран-Товузом" (4:0). В матче между «Сабаилом» и «Кяпазом» голов забито не было.

Азербайджанская Премьер-лига

XIV тур

26 ноября

15:30. «Нефтчи» – «Араз-Нахчыван»

Главный судья: Фарид Гаджиев

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 8. Эмин Махмудов (к), 17. Рахман Гаджиев, 19. Азер Салахлы, 7. Азер Алиев, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 6. Диего Вальдес, 99. Эрвин Коффи, 44. Юрий Матиас, 9. Андре Шиньяшики

Резервные игроки: 30. Агиль Мамедов, 94. Эльдар Бабаев, 14. Эдди Исрафилов, 2. Гара Гараев, 3. Ходжат Хагверди, 21. Исмаил Зульфугарлы, 4. Марк Тамаш, 5. Кенни Сайеф, 25. Аарон Оланаре, 23. Атаа Джабер, 11. Килан Лебон, 77. Егор Богомольский

Главный тренер: Адриан Муту

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 3. Туран Манафов, 7. Ниджат Сулейманов, 2. Абдулла Рзаев, 19. Аксель Нгандо, 9. Элвис Машике, 29. Вандерсон Мело, 23. Нуно Родригес , 4. Игорь Рибейро, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 10. Орхан Алиев, 39. Турал Байрамлы, 22. Эльчин Мустафаев, 5. Нихад Гурбанлы, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 13. Мирали Ахмедов, 42. Кадири Мохаммед, 14. Мичо Кузманович, 8. Исмаил Аззауи

Главный тренер: Азер Багиров

Нефтчи Арена

18:00. «Сумгаит» – «Зира»

Главный судья: Алияр Агаев

Команда И В Н П М О "Карабах" 14 9 2 3 33-13 29 "Зира" 13 8 3 2 13-7 27 "Сабаил" 14 6 4 4 22-21 22 "Сумгайыт" 13 6 3 4 14-14 21 "Араз-Нахчыван" 13 6 2 5 15-14 20 "Нефтчи" 13 5 3 5 14-12 18 "Сабах" 14 4 4 6 19-19 16 "Туран-Товуз" 14 4 3 7 24-22 15 "Габала" 14 3 2 9 11-23 11 "Кяпаз" 14 2 4 8 7-24 10

Бомбардиры:

9 – Жунинью ("Карабах")

6 – Рамалингом ("Сабаил")

5 – Нуну ("Сабаил")

İdman.biz