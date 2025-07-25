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Команда Замига Алиева одержала выездную победу в Лиге конференций

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июля 2025 01:59
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Команда Замига Алиева одержала выездную победу в Лиге конференций

Команда азербайджанского футболиста Замига Алиева одержала победу в стартовой встрече второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает İdman.biz, «Эгнатия» (Албания), за которую выступает Алиев, на выезде обыграла минское «Динамо».

Проводя домашние матчи в Венгрии, «динамовцы» пропустили два безответных гола. Алиев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Напомним, что чемпион Албании ранее вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Брейдаблику» по сумме двух матчей (1:0, 0:5).

İdman.biz

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