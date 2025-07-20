Шахруддин Магомедалиев признался почему покинул "Карабах" в 2023 году

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев раскрыл причины своего ухода из "Карабаха" в 2023 году и перехода в турецкий "Адана Демирспор", передает İdman.biz.

По его словам, решение покинуть клуб было вызвано критикой после ошибок в матче квалификации Лиги чемпионов против польского "Ракува": "Я больше не мог терпеть. Я играю с эмоциями, и тогда мне было очень тяжело", - признался вратарь в подкасте "PODKAT".

Напомним, Магомедалиев защищал цвета "Карабаха" с 2016 по 2023 год, а в 2024 году вернулся в состав агдамского клуба.

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