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"Карабах" усилил оборону бельгийским защитником

Азербайджанский футбол
Новости
17 Июля 2025 20:11
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"Карабах" усилил оборону бельгийским защитником

Агдамский клуб "Карабах" продолжает активную трансферную кампанию.

Как передает İdman.biz, очередным новичком команды стал бельгийский защитник Сами Ммаэ

.28-летний футболист будет играть в составе азербайджанского чемпиона под третьим номером.

Профессиональную карьеру Сами начал в 2014 году в бельгийском "Стандарде", а затем выступал за "Маастрихт" (Нидерланды), "Сент-Трюйден" (Бельгия), "Ференцварош" (Венгрия) и "Динамо" (Хорватия).

Ммаэ провел 10 матчей за сборную Марокко, за которую дебютировал в 2020 году. Интересно, что в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2024/25 он отыграл оба матча против "Карабаха" в составе "Динамо", проведя на поле по 90 минут.

Отметим, что это уже четвертое летнее усиление "Карабаха". Ранее команду пополнили Дани Болт, Педро Бикальо и Крис Куаке.

İdman.biz

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