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Центральный матч тура поручен рефери ФИФА

Азербайджанский футбол
Новости
15 Мая 2025 23:03
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Центральный матч тура поручен рефери ФИФА

Определены судейские назначения 35-го тура азербайджанской Премьер-лиги

Как сообщает İdman.biz, Азербайджанская ассоциация футбольных федераций (АФФА) объявила состав судей на матчи 35-го тура МислиПремьер-лиги.

Центральный поединок между «Зиря» и «Сабахом» будет обслуживать опытный арбитр Эльчин Масиев.

Встреча состоится в субботу, 17 мая, и начнется в 17:00.

Расписание и назначения на 35-й тур:
17 мая (суббота):

«Сумгаит» – «Туран Товуз»
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Мюслюм Алиев, Алик Юнусов
VAR: Фарид Гаджиев | AVAR: Акиф Эмиралы
Инспектор: Фейзула Фейзуллаев | Представитель АФФА: Зомруд Агаева
Стадион им. Мехди Гусейназаде, Сумгаит — 17:00

«Зире» – «Сабах»
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Вугар Гасанлы
VAR: Алияр Агаев | AVAR: Камран Алиев
Инспектор: Джейхун Гашимов | Представитель АФФА: Анар Шыхалиев
Стадион спорткомплекса «Зире» — 17:00

«Шамахы» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов, Камранбей Рагимов
Инспектор: Бабек Гулиев | Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Стадион города Шамахы — 17:00

18 мая (воскресенье):

«Нефтчи» – «Себаил»
Судьи: Ниджат Исмайыллы, Зейнал Зейналов, Ширмамед Мамедов, Эмин Алиев
VAR: Джавид Джалилов | AVAR: Эльвин Байрамов
Инспектор: Зохраб Гадиев | Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Стадион «Нефтчи Арена» — 17:00

«Карабах» – «Кяпяз»
Судьи: Раван Гямзазаде, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Рауф Джабаров
VAR: Рашад Ахмедов | AVAR: Али Алиев
Инспектор: Омар Пашаев | Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Стадион «Азерсун Арена» — 19:00

İdman.biz

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