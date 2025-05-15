Центральный матч тура поручен рефери ФИФА

Определены судейские назначения 35-го тура азербайджанской Премьер-лиги

Как сообщает İdman.biz, Азербайджанская ассоциация футбольных федераций (АФФА) объявила состав судей на матчи 35-го тура МислиПремьер-лиги.

Центральный поединок между «Зиря» и «Сабахом» будет обслуживать опытный арбитр Эльчин Масиев.

Встреча состоится в субботу, 17 мая, и начнется в 17:00.

Расписание и назначения на 35-й тур:

17 мая (суббота):

«Сумгаит» – «Туран Товуз»

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Мюслюм Алиев, Алик Юнусов

VAR: Фарид Гаджиев | AVAR: Акиф Эмиралы

Инспектор: Фейзула Фейзуллаев | Представитель АФФА: Зомруд Агаева

Стадион им. Мехди Гусейназаде, Сумгаит — 17:00

«Зире» – «Сабах»

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Вугар Гасанлы

VAR: Алияр Агаев | AVAR: Камран Алиев

Инспектор: Джейхун Гашимов | Представитель АФФА: Анар Шыхалиев

Стадион спорткомплекса «Зире» — 17:00

«Шамахы» – «Араз-Нахчыван»

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов, Камранбей Рагимов

Инспектор: Бабек Гулиев | Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Стадион города Шамахы — 17:00

18 мая (воскресенье):

«Нефтчи» – «Себаил»

Судьи: Ниджат Исмайыллы, Зейнал Зейналов, Ширмамед Мамедов, Эмин Алиев

VAR: Джавид Джалилов | AVAR: Эльвин Байрамов

Инспектор: Зохраб Гадиев | Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Стадион «Нефтчи Арена» — 17:00

«Карабах» – «Кяпяз»

Судьи: Раван Гямзазаде, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Рауф Джабаров

VAR: Рашад Ахмедов | AVAR: Али Алиев

Инспектор: Омар Пашаев | Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Стадион «Азерсун Арена» — 19:00

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