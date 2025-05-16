16 Мая 2025
RU

Команда азербайджанского футболиста вышла в полуфинал плей-офф

Азербайджанский футбол
Новости
16 Мая 2025 00:03
9
Команда азербайджанского футболиста вышла в полуфинал плей-офф

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли вместе со своей командой «Болуспор» вышел в полуфинал плей-офф Первой лиги Турции, сообщает İdman.biz.

В рамках стадии на вылет «Болуспор» на выезде одержал победу над «Истанбулспором» со счетом 2:1. Проигрывая по ходу матча, гости сумели забить два мяча и добиться выхода в следующую стадию. Искендерли не принял участия в этом поединке.

В полуфинале «Болуспор» встретится с «Бандирмаспором», который ранее выбил из борьбы «Эрзурумспор». Матч состоится 19 мая.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Центральный матч тура поручен рефери ФИФА
15 Мая 23:03
Азербайджанский футбол

Центральный матч тура поручен рефери ФИФА

Опытный арбитр рассудит матч "Зире" – "Сабах"
"Шамахы" расстанется с черногорским защитником
15 Мая 21:30
Азербайджанский футбол

"Шамахы" расстанется с черногорским защитником

Футболист покинет клуб по окончании сезона
В Азербайджане региональный клуб может прекратить свое существование
15 Мая 19:34
Азербайджанский футбол

В Азербайджане региональный клуб может прекратить свое существование

"Физули" рискует исчезнуть с футбольной карты страны
"Габале" вручен чемпионский кубок — ВИДЕО
15 Мая 19:00
Азербайджанский футбол

"Габале" вручен чемпионский кубок — ВИДЕО

Церемония награждения прошла после победы над "Загаталы"

Сулейман Аллуш: "Нужна была одна победа, но мы не смогли ее одержать" - ИНТЕРВЬЮ
15 Мая 16:30
Азербайджанский футбол

Сулейман Аллуш: "Нужна была одна победа, но мы не смогли ее одержать" - ИНТЕРВЬЮ

Нидерландский футболист "Сабаила" отметил, что на последние две игры команда выйдет с мотивацией
С кем могут сыграть "Сабах" или "Зиря" в еврокубках - СПИСОК
15 Мая 13:22
Азербайджанский футбол

С кем могут сыграть "Сабах" или "Зиря" в еврокубках - СПИСОК

Стали известны три возможных соперника нашего представителя

Самое читаемое

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
14 Мая 16:59
Мировой футбол

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба

Приёмов, которые работали в "Байере", в Мадриде будет недостаточно
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес
14 Мая 09:00
MMA

Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

Ислам не сумеет стать двойным чемпионом
Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг
14 Мая 11:44
Мировой футбол

Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг

Италии и Испании еще нет чемпиона
Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Мая 15:48
Азербайджанский футбол

Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

На этот раз молодые таланты из "Карабаха" отправятся на Апеннинский полуостров