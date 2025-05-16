Команда азербайджанского футболиста вышла в полуфинал плей-офф

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли вместе со своей командой «Болуспор» вышел в полуфинал плей-офф Первой лиги Турции, сообщает İdman.biz.

В рамках стадии на вылет «Болуспор» на выезде одержал победу над «Истанбулспором» со счетом 2:1. Проигрывая по ходу матча, гости сумели забить два мяча и добиться выхода в следующую стадию. Искендерли не принял участия в этом поединке.

В полуфинале «Болуспор» встретится с «Бандирмаспором», который ранее выбил из борьбы «Эрзурумспор». Матч состоится 19 мая.

İdman.biz